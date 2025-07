LOSC : les Dogues ne font qu’une bouchée de l’Amiens SC en amical

Le résumé du match amical entre le LOSC et l’Amiens SC (5-0).

Ce samedi, dans une chaude après-midi à Luchin, le LOSC a largement dominé Amiens (5-0) lors de son deuxième match amical de l’été. Dès les premières minutes, les Dogues imposaient leur rythme et prenaient le contrôle du jeu. Diaoune touchait le poteau dès la 4e minute, annonçant la couleur. Le score s’ouvrait logiquement à la 14e minute : Diakité reprenait de la tête un corner d’Haraldsson. Deux minutes plus tard, ce dernier doublait la mise d’un sublime enchaînement pied droit dans la lucarne (16’).

Amiens, en difficulté, cédait à nouveau : Bentaleb interceptait une mauvaise relance et marquait dans le but vide (25’), puis Haraldsson s’offrait un doublé dans la foulée (26’). En seconde période, le rythme baissait avec de nombreux changements de part et d’autre. Lille restait tout de même dominateur et Bentaleb inscrivait un cinquième but sur coup franc (55’). Les Dogues déroulaient sereinement jusqu’au coup de sifflet final, confirmant leur bonne forme avant leur déplacement à Côme, vendredi prochain.

La compo du LOSC

Chevalier (Bodart, 30′) – Burlet (Cossier, 30′), Alexsandro (Goffi, 30′), Alexsandro (Mandi 30′), Meunier (Touré 30′) – Bentaleb, Bouaddi (c, remplacé par Meunier, 46′), Mukau – Sahraoui (Baret, 30′), Diaoune, Haraldsson (Burlet, 46′)