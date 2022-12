LOSC - Mercato : les Dogues copient le RC Lens, des échanges de joueurs à l'horizon ?

Zapping But! Football Club LOSC, AC Milan - INFO BUT! : Pourquoi ça bloque avec Botman

Les clubs français veulent avoir pignon sur rue en Italie. Dans son édition du jour, L’Équipe fait savoir que le LOSC serait le prochain sur la liste après le RC Lens. Selon des médias italiens, le fonds Merlyn Partners a ainsi offert d’injecter 50 M€ en augmentation de capital (30 M€) et en liquidités (20 €) à la Sampdoria de Gênes.

Cette proposition, qui doit recevoir l’aval de l’actionnaire majoritaire, la famille Ferrero, devait être examinée lundi par l’AG des actionnaires du club champion d’Italie 1991. Les candidats au rachat ont d’ores et déjà laissé filtrer que la reprise par le fonds Merlyn Partners s’accompagnerait d’une « synergie technique » entre la Sampdoria et Lille pouvant passer par l’arrivée de joueurs du club français au mercato hivernal pour tenter d’éviter la relégation de la Samp.

« Le LOSC, en tant que ‘club frère’ de la Samp, imiterait son voisin et rival Lens, dont le propriétaire, Joseph Oughourlian, contrôle lui aussi un club italien, Padoue, actuel 14e de son groupe en Serie C, en plus de Millonarios (D1 colombienne, 85 %) et 5 % du Real Saragosse (D2 espagnole) », rappelle le quotidien sportif.