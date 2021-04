OL : le LOSC, son plan pour le titre, Galtier, les mots forts de Rudi Garcia

Zapping But! Football Club OL : les enjeux de la rencontre face à Nantes

A deux jours du choc face au LOSC, l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais, Rudi Garcia, était présent ce vendredi en conférence de presse. Le coach rhodanien a d'abord fait le point sur les absents et les retours avant d'évoquer son plan pour le titre. "Sinaly Diomandé et Florent Da Silva sont absents. On devrait retrouver Tino Kadewere et Djamel Benlamri. Je serais en tribune dimanche. On doit gagner nos 5 derniers matchs. On est passé en mode commando !"

Rudi Garcia s'est ensuite exprimé sur les Dogues et son entraîneur Christophe Galtier. "On est très motivé après la frustration de mercredi. On doit tout faire pour l'emporter dimanche. On devra être plus précis. On doit garder le contenu et la qualité de jeu. (...) J'ai joué avec Christophe Galtier à Lille. On se connait bien. Il a fait un très bon travail à Lille. C'est un coach de qualité."