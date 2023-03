OL - Mercato : Blanc déjà contraint d'anticiper un deuxième départ après Gusto ?

Zapping But! Football Club OL : Peter Bosz peut-il tenir la saison sur le banc de l'OL ?

Il s'agirait de celui de Moussa Dembélé, qui d'après les informations du journaliste de Sky Sport, Florian Plettenberg, ne devrait pas prolonger son contrat avec le club rhodanien. L'ancien joueur du Celtic Glasgow devrait quitter librement l'OL cet été et aurait déjà des touches en Angleterre, en Allemgane et en Italie. L'entraîneur lyonnais, Laurent Blanc, a donc déjà deux départs à anticiper pour la saison prochaine.

❗️News Moussa #Dembele: Understand he will definitely leave Lyon in summer. No contract extension. The striker has a market in 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🇩🇪🇮🇹. The Bundesliga is very interesting for the 26 y/o striker! Salary now: Around €3m gross/year. Free agent to watch! @SkySportDE 🇫🇷🇲🇱 pic.twitter.com/gcrJjkJ5D4