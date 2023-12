OL - Mercato : finalement moins de 45 M€ pour recruter en janvier ?

Zapping But! Football Club OL : quel doit être la priorité du Mercato d'hiver ?

Déception à Lyon. Après le passage réussi devant la DNCG, l'OL pensait être en mesure d'injecter entre 50 M€ et 65 M€ cet hiver sur le marché des transferts. La différence entre les deux montants étant constitué par les potentielles ventes de joueurs. Mais selon RMC, l'enveloppe globale allouée à David Friio ne devrait pas excéder les 40 M€... Pour atteindre la barre des 65 M€, il faudra donc réussir à vendre au prix fort des Sinaly Diomandé, Henrique, Jeffinho et autres Rayan Cherki.

Des recrues bien précises

Le mercato lyonnais, qui débutera officiellement le 1er janvier, débutera par les arrivées du gardien Lucas Perri et du défenseur central Adryelson, les deux en provenance de Botafogo. Après ça, l'OL tentera de recruter un autre défenseur central, un milieu de terrain et un ailier. Vaste programme, surtout avec une enveloppe plus limitée que prévue...

une enveloppe plus petite que prévu pour le mercato ?#Transferts

(RMC via Lyon Foot : https://t.co/18rTEsxqEo) pic.twitter.com/jq1bjbwSgi — OL+ (@OL__Plus) December 27, 2023

Podcast Men's Up Life