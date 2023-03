OM : à Rennes, les maux marseillais vont enfin être réglés !

Zapping But! Football Club OM : le palmarès complet des Marseillais

La tendance n'est pas bonne. Et alors que l'OM offrait à ses supporters des espoirs de doublé il y a encore quelques jours, voici que l'heure est à la (grosse) inquiétude. En cause, une défaite face au PSG, une autre en Coupe de France, un déplacement périlleux à Rennes, ce soir, et la sensation que le bateau phocéen va bientôt prendre l'eau.

Et bien non. Pas pour Rolland Courbis en tout cas. Dans les colonnes de la Provence, l'ancien technicien marseillais voit même du positif pour la suite. "Dès que ça va mal, les gens parlent de mental. Moi, je réponds l'emmental. Cette équipe, c'est comme l'emmental, un fromage avec parfois des trous. Et pas seulement en défense. C'est logique quand on voit les efforts que Tudor réclame. Ses choix ne sont pas toujours inspirés comme l'individuel sur Mbappé ou les déplacements de Tavares à droite. Et puis, jouer de cette manière tous les trois jours, physiquement, ce n'est pas tenable. Cette élimination est malheureuse, mais elle me rend également confiant pour la fin de saison. Avec un match par semaine, on n'a plus de soucis à se faire pour cette défense."