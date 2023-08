OM : Longoria signe un surprenant partenariat en Afrique

Zapping But! Football Club OM : le palmarès complet des Marseillais

Bonne nouvelle pour les finances de l’OM, le club olympien pourra s’appuyer sur le soutien d’un nouveau sponsor. Avec ce dernier, les liens entre Marseille et l’Afrique seront confirmés et renforcés.

La Côte d’Ivoire devient partenaire de l’OM

L’OM et la Côte d’Ivoire ont conclu un partenariat de 3 ans afin de promouvoir le tourisme dans le pays africain. Désormais, le logo "Sublime Côte d’Ivoire" sera inscrit sur le short des joueurs olympiens. « Depuis des décennies, l’Olympique de Marseille entretient des relations très fortes avec l’Afrique en général et la Côte d’Ivoire en particulier. C’est donc une grande fierté pour l’ensemble du club de renforcer encore un peu plus nos liens avec la Côte d’Ivoire et de contribuer, à travers ce partenariat, au rayonnement de ce formidable pays », a confié Pablo Longoria.

Cependant, aucun montant n’a été dévoilé et difficile donc de savoir s’il s’agira d’un partenariat aussi lucratif que le "Visit Rwanda" du PSG.

