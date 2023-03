OM : Maxime Lopez tacle violemment Marseille

Zapping But! Football Club OM : Doit-on donner plus de responsabilités à Valentin Rongier ?

Formé à l'Olympique de Marseille, Maxime Lopez a évolué durant quatre saisons avec les professionnels du club phocéen avant de partir en Italie où il fait les beaux jours de Sassuolo depuis l'été 2020.

"Lors de la première année à l'OM, j'ai été protégé. Après on m'a tué..."

Dans une interview accordée à l’émission Le Club des 5 sur Youtube, l'ancien minot de l'OM s'est livré sur sa carrière, ne manquant pas de tacler son club formateur. "Honnêtement, je n’ai aucun regret. J’ai des moments de nostalgie. Je repense à ma première année à l’OM quand j’avais 18 ans. Tout allait bien, à ce moment-là… On me parlait du Barça. Lors de la première année à l’OM, il y a eu des moments de creux. Mais comme j’étais le petit jeune, on y a moins fait attention. C’est la seule année à Marseille où j’ai été protégé. Après on m’a tué…", a regretté le joueur de 25 ans.

Pour résumer Dans une interview accordée à l’émission Le Club des 5 sur Youtube, l'ancien milieu de terrain de l'OM, Maxime Lopez, s'est livré sur sa carrière, ne manquant pas de tacler son club formateur.

