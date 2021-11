OM : Sampaoli décrète la victoire impérative face à la Lazio

Zapping But! Football Club OM : le bilan de Florian Thauvin dans la cité phocéenne

Victoire impérative face à la Lazio

"On n'a pas les points qu'on mérite par rapport aux performances qu'on a faites. Maintenant, il faut en récupérer le plus possible pour se qualifier. C'est un match encore plus vital que celui contre Galatasaray, car maintenant, on est bien avancé dans le groupe. Ce qui nous manque, c'est l'efficacité. Demain, ça sera un match difficile, comme à l'aller . On a besoin de gagner pour rester en course. Il ne faudra pas être pris par la peur ou être trop anxieux, car ils peuvent nous faire mal sur les transitions. Ce sera un match stratégique et tactique. On ne doit pas être stressé à l'idée de jouer notre jeu."

Il a failli entraîner les Biancocelesti

"En 2016, j'avais rencontré le président de la Lazio, Claudio Lotito, pour discuter de l'opportunité d'entrainer l'équipe. Finalement, ça ne s'était pas fait, mais ça aurait été bonne opportunité, vu la qualité des joueurs de cette équipe."

Il est plus averti en L1 qu'en Europa League

"Chaque compétition amène une gestion différente. Je suis peut-être moins en tension en C3 qu'en championnat. Je sais qu'avec le temps, je dois m'habituer à ce championnat et à mieux gérer les attentions."

Les enfants invités dans un virage Nord vidé de supporters

"C'est une superbe initiative de la part du club. J'espère que tous les enfants qui rempliront le virage pourront vibrer avec nous, c'est notre obligation, de leur montrer qu'on peut réussir à jouer avec beaucoup d'envie."

Le Vélodrome va faire deux fois le plein en trois jours

"Jouer devant 56.000 personnes au Vélodrome va nous aider. Cela crée des attentes importantes mais c'est très bien. Nous devrons jouer avec beaucoup d'envie."

Sampaoli :"La situation actuelle sur le plan comptable n'est pas conforme à ce qu'on voulait. On va essayer de prendre tous les points possibles maintenant.#OM #OMLazio — Football Club de Marseille (@FCMarseille) November 3, 2021