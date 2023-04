OM : Tudor fait une annonce sur Harit et s'est expliqué avec Guendouzi

Zapping But! Football Club OM : le palmarès complet des Marseillais

Le regain de forme de l'équipe

"Mieux je ne sais pas. Je suis content de cette victoire à l'extérieur. Il y a une grande application mentale et pyhysique des joueurs. C'est positif vu la fin de la saison."

"Je ne pense pas qu'Harit reviendra d'ici la fin de saison"

Le point médical

"Tout le monde va bien. Je ne pense pas qu'Amine Harit reviendra d'ici la fin de saison. Il nous manque beaucoup. C'est un joueur extraordinaire. Il pourra à nouveau s'entrainer d'ici peu."

Ses choix en défense face à l'AJ Auxerre

"Le choix se base sur l'adversaire et l'état de forme. Surtout sur la physionomie du jeu auquel je m'attends. Les défenseurs (Chancel Mbemba, Leonardo Balerdi, Sead Kolasinac et Samuel Gigot) ont fait une bonne saison malgré des hauts et des bas. Les joueurs se sont bien adaptés, ça semble difficile sur le papier, mais ils l'acceptent vite."

Le sprint final

"Quand on gagne je suis heureux c'est normal. Ce qui est important c'est ce que sentent les joueurs en eux. La motivation du groupe est importante. Les valeurs des joueurs décident des résultats. Plus les joueurs sentent l'importance de ces matchs, plus la probabilité de victoire sera grande."

Le duo Vitinha - Sanchez

"Il y a toujours des choses à améliorer. Les joueurs doivent apprendre à jouer encore. Vitinha est arrivé en cours de saison et a eu moins de temps de jeu. Plus il va jouer, plus il va s'adapter. Alexis doit aussi s'adapter à ce nouveau rôle. Je suis très content d'eux."

"J'ai beaucoup parlé avec Guendouzi"

Guendouzi

"J'ai beaucoup parlé avec lui. J'ai été joueur moi-même donc je comprends la situation. Pour eux c'est parfois compliqué d'en voir d'autres jouer plus. L'entraineur doit faire des choix. La saison a été longue, beaucoup y ont contribué. J'ai une équipe sérieuse. Quand vous voyez nos entrainements, vous voyez que quelque chose a changé par rapport au début."

Payet

"Généralement je ne donne pas de conseil individuels. Dimitri Payet est un très grand joueur, très pro. Il a bien géré cette saison. Après chacun fait ses choix."

Propos retranscrits par RMC Sport.