OM - Mercato : Tudor décisif pour une prolongation

En fin de contrat en juin prochain, Sead Kolasinac (29 ans) devrait prolonger l'aventure du côté de l'OM. Comme révélé par RMC Sports, un contrat de deux ans serait en préparation pour le Bosnien, lequel est heureux à Marseille et se verrait bien rester.

Arrivé d'Arsenal il y a un peu plus d'un an, ce type de dénouement n'était pourtant pas acquis avec Kolasinac, lequel était perçu jusqu'à l'été dernier comme un second couteau aux yeux de Jorge Sampaoli. Mais c'est l'arrivée d'Igor Tudor qui a tout changé concernant l'ancien Gunner, lequel s'est imposé au fil des matchs comme un joueur important et fiable de l'effectif, que ce soit à l'axe gauche de la défense ou dans un rôle de piston.

Pablo Longoria également convaincu de l'apport de Kolasinac

Igor Tudor aurait notamment eu un rôle très important dans la décision de l'OM d'acter une prolongation de Sead Kolasinac. Le Croate n'a toutefois pas eu beaucoup de mal à convaincre Pablo Longoria, lequel estimait « primordial d’avoir ce type de joueur dans un vestiaire » selon RMC.

De tous les joueurs en fin de contrat et en fin de prêt, le dossier de Sead Kolasinac était l'un des plus simples à trancher avec l'arrivée définitive de Ruslan Malinovskyi, dont le prêt avec option d'achat était conditionné au maintien de l'OM en Ligue 1.