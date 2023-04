OM - Mercato : Longoria a un doute concernant Tudor

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

Le sprint final est lancé en Ligue 1 et bien malin qui peut dire à quelle place finira l'OM. Les plus optimistes rêvent d'un titre de champion de France, vu l'effondrement en cours du PSG ; les plus optimistes craignent que les mauvais résultats à domicile ne plombent l'équipe et que Monaco en profite pour l'éjecter du Top 3. Une non-qualification pour la prochaine Champions League serait vue comme un échec, surtout par Pablo Longoria, qui a besoin de l'argent de la compétition pour financer son recrutement et présenter des comptes assainis à Frank McCourt.

"Je n'ai pas de boule de cristal pour lire l'avenir"

C'est sans doute ce qui incite le dirigeant à ne pas se montrer catégorique concernant l'avenir d'Igor Tudor dans l'interview qu'il a accordé au Figaro : "J'aimerais que Tudor reste, mais je n'ai pas de boule de cristal pour lire l'avenir. Je suis très content de son travail. J'espère qu'il est aussi content que moi et nous ne devons pas seulement analyser les derniers résultats, car il faut prendre de la hauteur”. Peut-être aussi que l'intérêt de la Juventus Turin pourrait inciter l'ancien défenseur bianconero à décider de lui-même de partir...