OM - Mercato : Longoria va dégainer une offre de 25M€ pour un champion du monde argentin

Courtisé par l'Olympique de Marseille lors du mercato estival 2021, Thiago Almada était finalement resté à Vélez Sarsfield cet été-là et avait rejoint le club de MLS d'Atlanta United en février 2022. Mais le milieu offensif argentin, devenu champion du monde avec l'Albiceleste au Qatar, serait toujours sur les tablettes des dirigeants marseillais.

Une offre en préparation de l'OM pour Thiago Almada !

Et selon les informations de Rincon MLS, l'OM préparerait une offre de 25 millions d'euros plus des bonus pour s'attacher les services du joueur de 22 ans, également pisté par Naples. Reste à savoir si cette offre satisfera ou non les dirigeants d'Atlanta United, qui ont déboursé 14,5 millions d'euros pour recruter Thiago Almada il y a un peu plus d'un an.

🚨 Además de Napoli, Olympique de Marsella también estaría tras los pasos de Thiago Almada.



💰 Además, fuentes afirman que se espera una venta de 25M€ + extras por objetivos.



Por el momento, el futuro del argentino es incierto. A esperar ⌛️.pic.twitter.com/9RVmtrehXI — Rincón MLS (@RinconMLS) April 27, 2023

Pour résumer L'Olympique de Marseille préparerait une offre de 25 millions d'euros plus des bonus pour s'attacher les services du milieu offensif argentin d'Atlanta United, Thiago Almada, cet été.

