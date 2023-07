OM - Mercato : Marcelino rêve d'Aubameyang, Longoria grimace

Zapping But! Football Club PSG - OM : top 10 des meilleurs buteurs marseillais contre Paris

Le dossier Alexis Sanchez s'enlisant chaque jour un peu plus, l'Olympique de Marseille a intérêt à activer d'autres pistes en attaque. Pablo Longoria et Javier Ribalta doivent déjà avoir des idées bien précises de jeunes joueurs à fort potentiel ou d'éléments talentueux égarés. Mais Marcelino, lui, préfèrerait un buteur ayant déjà fait ses preuves et que son club voudrait céder cet été : Pierre-Emerick Aubameyang. Selon Relevo, le Gabonais de 34 ans serait la priorité du nouvel entraîneur marseillais pour le poste d'attaquant.

Un salaire qui cadre mal avec les finances phocéennes

L'ancien Stéphanois et Lillois connaît bien la France, où il est né et où il a joué. Sa priorité pour cet été était de retourner à Barcelone mais les Blaugranas ont fait d'autres choix. Alors, peut-être serait-il intéressé par le challenge marseillais mais le club provençal peut-il s'offrir ses services, lui qui émarge à 500.000€ net par mois à Chelsea ? Cela semble improbable. Mais ce qui l'est, c'est que les Blues ne feront pas obstacle à un transfert car ils ne comptent plus du tout sur lui.

