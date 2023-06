OM - Mercato : une grande annonce est tombée sur Kondogbia !

Le mercato de l'OM s'accélère. L'arrivée de Marcelino officialisée depuis vendredi dernier, Pablo Longoria se rapproche d'un premier gros coup au milieu de terrain avec un joueur que le coach espagnol connaît bien. Selon le journaliste italien Fabrizio Romano, le transfert de Geoffrey Kondogbia serait en cours de finalisation. Le club phocéen discute maintenant des derniers détails avec l'Atlético Madrid pour conclure l'affaire autour des 7 millions d'euros. Ancien protégé de Marcelino au FC Valence, l'ancien Monégasque retrouverait la Ligue 1, huit ans après son départ du Rocher.

Le spécialiste du mercato ajoute que l'international centrafricain (9 sélections, 1 but) signera un bail de trois ans, plus une saison en option. Sauf rebondissement de dernière minute, le milieu de 30 ans devrait donc devenir la première recrue de l'été marseillais dans les prochains jours. Les grandes manœuvres commencent sur les chapeaux de roue pour Longoria du côté de la Commanderie.

Understand Olympique Marseille are at final stages for Geoffrey Kondogbia deal as details are being finalised 🚨🔵 #OM



Kondogbia only wants OM — three year deal agreed with option for further year included too.



OM and Atlético Madrid are in contact to close in on €7m fee. pic.twitter.com/XBj00ZmstI