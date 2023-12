PSG : après Dortmund, al-Khelaïfi fait une grande annonce sur l’avenir de Luis Enrique

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Le PSG verra le printemps. Mené par le Borussia après moult occasions ratées, le club de la cpaitale a finalement égalisé grâce à une frappe sèche du génial Warren Zaïre-Emery (1-1) et connaître son adversaire en 8es de finale de Ligue des champions lundi midi en Suisse.

« L’objectif était de finir premier du groupe. On est qualifiés, c’était compliqué avec le match contre Milan, le match à l’extérieur à Newcastle. C’est là où on a perdu la première place, a analysé Nasser al-Khelaïfi après le match. On méritait de gagner, on a fait un grand match, on avait beaucoup d’opportunités de marquer mais on n’a pas marqué. On a fait le job minimum, on est contents d’être qualifiés quand même parce que le groupe était compliqué, très difficile. On est satisfaits. »

« On est contents de lui, on va continuer »

En attendant la suite de la compétition, Luis Enrique peut dormir sur ses deux oreilles au sujet de son avenir personnel. « On a joué avec notre niveau, notre style, et notre entraîneur Luis Enrique. On est contents de lui, de son travail, sur le style de jeu, ce qu’on veut et ce qu’on aime offensivement, a ajouté le président du PSG sur Canal+. On va continuer, le coach est vraiment très motivé pour faire la même chose. On a signé avec lui pour un jeu offensif. On a beaucoup d’occasions mais c’est le foot. »

𝐅𝐈𝐍 𝐃𝐔 𝐌𝐀𝐓𝐂𝐇, 1⃣-1⃣ dans ce #BVBPSG ! ⚽️



Le Paris Saint-Germain termine 2e du groupe F et se qualifie pour les huitièmes de finale de la @ChampionsLeague ! 🏆#UCL pic.twitter.com/viHOAkshGN — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) December 13, 2023

