PSG : Gabily met le feu à Instagram avec un commentaire sur Neymar

Depuis quelques jours, la presse brésilienne s'enflamme sur le flirt présumé entre Neymar Jr et la chanteuse brésilienne Gabily. D'après Extra, la star du PSG et la pop star locale serait en « couple libre » depuis huit mois et « Ney » aurait même présenté sa belle à sa famille ainsi qu'à ses amis les plus proches.

Gabily : « ça donne envie de tout prendre... »

S'il n'existe aucune photo attestant que Neymar Jr et bel et bien avec Gabily, un petit indice a enflammé la toile ces dernières heures. Sur Instagram, Neymar s'est mis en scène en reprenant le look de Will Smith à l'époque du « Prince de Bel Air ». Un cliché largement commenté par les amis du brésilien parmi lesquels David Brazil.

Alors que le styliste commente la veste de Neymar, Gabily s'est laisser aller à une réflexion gourmande : « ça donne envie de tout prendre ». Une réaction qui n'est restée que quelques heures après qu'un emballement des internautes a poussé Gabily à retirer sa publication.