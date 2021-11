PSG : grande nouvelle pour Sergio Ramos !

Zapping But! Football Club PSG : le Parc des Princes, une forteresse devenue vulnérable

Sacré retournement de situation pour Sergio Ramos ! En début de semaine, Le Parisien assurait que les dirigeants du PSG songeaient de plus en plus à rompre le contrat de l'international espagnol, blessé depuis son arrivée dans la capitale en août et qui ne semblait pas devoir aller mieux. Et puis, miracle, hier, le club a annoncé que, finalement, l'ancien du Real Madrid pourrait reprendre la compétition avant la fin de l'année !

Et pour agiter des images à ces mots, le défenseur central andalou vient de publier une vidéo de son entraînement du jour. On le voit slalomer entre des piquets et effectuer des passes. Une sacrée progression, qui devra passer par des sessions collectives avant que l'intéressé puisse prétendre jouer un match. Mais vu d'où il est parti, c'est une très bonne nouvelle pour Sergio Ramos !