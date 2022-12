PSG, OGC Nice : Nasser Al-Khelaïfi a réagi au départ de Jean-Claude Blanc

Zapping But! Football Club PSG : que faut-il attendre du trio offensif avant le Mondial ?

« Ineos annonce que Jean-Claude Blanc va rejoindre son équipe de direction en tant que CEO d'Ineos Sport, à partir de février 2023 ». C'est désormais officiel, le groupe propriétaire de l'OGC Nice a annoncé l'arrivée dans ses rangs de Jean-Claude Blanc, qui arrive en provenance du PSG, où il occupait le poste de directeur général depuis 2011. Le club de la capitale avait officialisé son départ ce lundi soir dans un communiqué. Un communiqué au sein duquel le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi, s'est exprimé.

« Nous souhaitons à Jean-Claude tout le succès possible »

« Nous remercions sincèrement Jean-Claude pour sa fantastique contribution à l’histoire et au succès du Paris Saint-Germain pendant toutes ces années. Le Club s’est énormément développé durant cette période. Nous sommes désormais en parfaite position pour faire passer le Club au niveau supérieur avec l’appui de la nouvelle équipe de direction qui sera annoncée ultérieurement. Nous souhaitons à Jean-Claude tout le succès possible pour son prochain défi professionnel en 2023. Il part avec notre gratitude, et restera pour toujours membre de notre famille », a déclaré le patron du club parisien. À voir maintenant quel sera son remplaçant.