PSG, OM, FC Barcelone : le fairplay financier a sanctionné un des trois clubs !

Passage obligé mais redouté par les dirigeants des clubs européens, le fairplay financier vient de rendre son verdict concernant les comptes des qualifiés pour la C1, la C3 et la C4. Il s'agissait notamment de voir si les promesses émises l'été dernier avaient été respectées. On pouvait craindre le pire pour le PSG, qui accumule plus de 300 M€ de dettes et qui vient de voir la poule aux œufs d'or Messi partir à Miami. Eh bien, bonne nouvelle pour les Parisiens, le FPF n'a rien trouvé à redire ! Même constat pour l'OM, où Pablo Longoria a réduit le déficit de 100 M€ à quasiment 0 en trois ans.

Une amende de 500.000€ pour le Barça

En revanche, le FC Barcelone a écopé d'une amende de 500.000€. Cela parce que le club catalan avait budgété beaucoup plus de ventes au moment de son passage devant le FPF il y a un an. Or, non seulement les Catalans ont peu vendu mais, en plus, ils ont lourdement investi grâce à l'activation des fameux leviers économiques de Joan Laporta. Des tours de passe-passe qui n'ont pas convaincu le fairplay financier et valent au FCB une amende salée...

