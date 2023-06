PSG, Equipe de France - Mercato : Mbappé ne se défile pas et répond aussi à Emmanuel Macron

Zapping But! Football Club PSG - Mercato : Paris répète-t-il déjà les mêmes erreurs ?

Lancé dans un premier temps sur la possibilité de quitter le PSG cet été, Kylian Mbappé n'a pas voulu en dire plus que sur son tweet : « Est-ce que je vais quitter le PSG ? J'ai déjà répondu, j'ai dit que mon objectif était de rester au PSG, c'est ma seule option pour le moment, je suis prêt à revenir à la reprise », a glissé le capitaine des Bleus, qui assure n'avoir pas hésité à venir : «J'ai une responsabilité, ce ne sont pas quelques bruits extérieurs qui vont me faire fuir de ma responsabilité, c'était important d'être là aujourd'hui ».

« Avec le président (Macron), on est sur la même longueur d'ondes »

Relancé sur la fameuse lettre qui a fuité dans la presse où il avisait sa direction qu'il ne prolongerait pas au delà de 2024 et qui a provoqué le courrou de sa direction et la volonté de le vendre, Mbappé a pris l'air désabusé : « La lettre n'a pas été envoyée pendant le rassemblement, elle a été envoyée avant. Il n'y a plus grand chose qui me choque (…) Je ne pensais pas qu'une lettre ça tuait quelqu'un ou que j'avais offensé quelqu'un, on ne peut pas contrôler les réactions mais ça m'importe peu ».

Pas touché par la drôle de semaine qu'il vit (« Je suis habitué depuis mon plus jeune âge »), Kylian Mbappé a également été lancé sur l'influence du Président Emmanuel Macron sur son choix futur et sa volonté de continuer à Paris : « Quelle influence a le président ? Sur ma carrière aujourd'hui, en 2023, aucune. Il souhaite que je reste à Paris, mon objectif est de rester, on est sur la même longueur d'ondes ».

Et l'attaquant du PSG s'est également dit prêt à aller au bout de son contrat pour partir libre dans un an : « il n'y a pas à expliquer, les gens peuvent parler, ils n'ont pas tous les tenants et aboutissants, tant pis pour eux, je sais pourquoi je fais ça, il n'y a pas de problème avec ça ».

Mbappé prêt à zapper les JO de Paris ?

Lors de ce point, Kylian Mbappé a été cuisiné sur son rêve de disputer les JO de Paris en 2024, reconnaissant qu'il était prêt à s'asseoir dessus : « Je ne forcerai pas parce que ce n'est pas aux dates FIFA, si je peux y participer ce sera avec grand plaisir, sinon, tant pis... » Quant à l'affaire des droits d'images de l'équipe de France, qu'il pilote au nom des joueurs, le Bondynois a renvoyé la patate chaude au patron de la FFF : « Je pense que c'est une question pour Philippe Diallo, c'est lui le patron, le capitaine, il faut lui demander ».

Pour résumer Face à la presse ce jeudi soir, Kylian Mbappé ne s'est pas démonté pour parler de son avenir, du PSG et des Bleus. Le Bondynois ne s'est pas caché même si certains propos risquent de déplaire à ses dirigeants parisiens.

