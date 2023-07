PSG - Mercato : Hugo Lloris va bien changer d'air, c'est officiel !

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

Les choses sont claires. L'ancien gardien de l'équipe de France, Hugo Loris, à Tottenham depuis onze ans, n'évoluera pas en Premier League la saison prochaine. Du moins plus chez les Spurs.

Le club londonien, il y a quelques minutes, a en effet dévoilé la liste des joueurs retenus pour participer à la tournée de pré-saison en Asie et Lloris n'y figure pas. Les Spurs ont même indiqué que leur désormais ex-gardien était "autorisé à ne pas voyager afin d'étudier de potentielles opportunités de transfert." Comme vous le savez, sans doute, le gardien est annoncé la saison prochaine dans le viseur de l'Inter Milan, de clubs d'Arabie saoudite et même du PSG.

On ne devrait plus tarder à en savoir plus.

