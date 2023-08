PSG, Real Madrid - Mercato : un courtisan n'a pas renoncé à Mbappé

Alors que Nasser Al-Khelaïfi a annoncé ce jour que Kylian Mbappé avait accepté de "s'engager avec Paris" et est par conséquent réintégré au groupe, le nouveau contrat du Bondynois n'est toujours pas signé... Et un club s'accroche à cette perspective, prêt à relancer le dossier d'ici à la fin de l'été si celui-ci n'évolue pas favorablement au PSG.

Dans un entretien accordé à The Athletic, Michael Emenalo, le directeur du football du championnat saoudien, a en effet réitéré son envie de voir Kylian Mbappé en Saudi Pro League : « Oui, j’aimerais avoir Kylian Mbappé ici. Le championnat veut avoir les meilleurs joueurs », a-t-il déclaré. Ces propos font suite à l’intérêt d’Al-Hilal révélé fin juillet.

Kylian Mbappé ne serait pourtant toujours pas intéressé par l’idée de rejoindre l’Arabie Saoudite mais une éventuelle mise au banc à la fin de l'été ouvrirait la porte au géant saoudien, alors que le Mercato local jouera les prolongations jusqu'à mi-septembre.

Saudi Pro League director Michael Emenalo says he had calls from players “wanting to join” after seeing yesterday's opening game of the season.



Emenalo also spoke about his desire to make more quality signings for the #SPL, including Kylian Mbappe.https://t.co/DkyJ5mDzxi