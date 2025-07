Pour compléter le staff de Pierre Sage, le RC Lens est allé chercher un préparateur physique au Stade Rennais.

Alors que plusieurs départs sont intervenus cet été au sein du staff, le Racing Club de Lens accueille cet été un nouveau préparateur physique, en la personne de Romaric Boch (40 ans), qui arrive du Stade Rennais après une saison en Bretagne.

« Fier de rejoindre un club ambitieux et historique »

Après des expériences à Châteauroux, puis au FC Lorient, et donc au SRFC, Romaric Boch a donc entamé son nouveau challenge du côté de l’Artois. Sur son compte Instagram, celui qui vient compenser le départ d’Aymen Djedidi a posté un joli message pour annoncer son arrivée.

« Rejoindre le RC Lens, c’est plus qu’un défi pro : c’est une aventure humaine, partagée en famille ! Nouvelle aventure avec le RC Lens. Fier de rejoindre un club ambitieux et historique. Prêt à mettre toute mon énergie au service de la performance et du collectif , au cœur d’un club et d’un public passionnés ».