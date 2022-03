RC Lens - Brest : Haise révèle ce qui a manqué à son équipe pour éviter la défaite

Zapping But! Football Club RC Lens : quel bilan tirer du mercato hivernal des Sang et Or ?

Dominateur tout au long de la rencontre, le RC Lens est tombé ce samedi sur sa pelouse face à Brest (1-0), à l'occasion de la 27e journée de Ligue 1. En conférence de presse d'après-match, l'entraîneur des Sang et Or, Franck Haise, regrettait le manque de justesse technique de ses joueurs.

"Cela ne devait pas être notre soir. On a fait un certain nombre de choses très positives. On a toujours cherché à déséquilibrer ce bloc venu se calquer sur notre animation offensive, ce qui fait que nous l’avons modifié pour pouvoir créer des déséquilibres. On a eu la maîtrise et des occasions, sans être efficaces, une donnée importante puisque de leur côté, ils marquent sur une de leurs seules situations. Sur le but encaissé, on ne défend pas bien, on n’est pas déséquilibrés, on est en surnombre. On voulait mettre beaucoup d’intensité car on sentait qu’ils pouvaient être pas loin de craquer. Il fallait plus de justesse technique."

#LeDébrief après #RCLSB29



💬 Franck Haise : « Je sais que nos joueurs ont une fois de plus fait le maximum, mais un match comme ça on ne doit pas le perdre. »



💬 Florian Sotoca : « De la déception car on voulait renouer avec la victoire à la maison. » pic.twitter.com/dLiOot1l3h — Racing Club de Lens (@RCLens) March 5, 2022