RC Lens : Haise voit son équipe au même niveau que l'Inter Milan et West Ham

Pour son sixième et dernier match de préparation, le RC Lens a concédé ce samedi un match nul et vierge sur sa pelouse face à West Ham (0-0). Un match amical riche en enseignements pour les Sang et Or à une semaine de la reprise de la Ligue 1. L'entraîneur lensois, Franck Haise, les a énuméré en conférence de presse d'après-match.

"Nous sommes au niveau de l'Inter Milan et West Ham"

"On a su bien défendre en défense placée. On a aussi bien défendu sur les transitions. C’est l’un de nos axes de progression. Maintenant, il faut le refaire chaque week-end. On répond présents sur l’ensemble de la préparation dans ce domaine. C’était un bloc très difficile à bouger, tout comme nous. J’aime lorsqu’on a cette solidité là. J’aurais aimé aller plus loin dans l’animation offensive surtout en première période. On n’arrivait pas vraiment à attaquer leurs 25 derniers mètres. Ce sont des équipes de très haut niveau et nous sommes au niveau des deux équipes que l’on a affrontées sur ces deux derniers matchs."

💬 Franck Haise : « C’était un bon match, très intelligent de la part des deux équipes. Ce genre de rencontre montre que l’on a un vrai niveau, solide, et que l'on peut encore progresser dans l’animation offensive pour déséquilibrer encore plus ce type d’adversaire. »#RCLWHU pic.twitter.com/4J511QgVWK — Racing Club de Lens (@RCLens) July 30, 2022

Pour résumer En conférence de presse d'après-match, l'entraîneur du RC Lens, Franck Haise, a livré les enseignements du match nul de son équipe face à West Ham (0-0).

