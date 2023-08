RC Lens : dominateur, le Racing n'a pas su forcer le verrou du Torino

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Ce n'était qu'un match amical mais, quand il y a 36.604 supporters dans les gradins et une telle ambiance, ce n'est jamais vraiment amical. Le Torino, adversaire du RC Lens ce soir, l'a bien compris, qui n'a rien lâché du début à la fin, dans son style très caractéristique fait de combat. Les hommes de Franck Haise ont su répondre présent dans les duels et l'intensité mais il leur a manqué du réalisme pour concrétiser leur domination. Rendez-vous samedi à Old Trafford ! Cette rencontre était en tout cas un bon avant-goût de ce qui va attendre le Racing la saison prochaine. Car après son super parcours en 2022-23, le club artésien sera attendu partout par des adversaires prêts au combat et qui ne se découvriront pas. Sans parler de la Champions League. Prochain rendez-vous samedi à Old Trafford pour les joueurs de Franck Haise. RCL : Samba (Leca, 68e, Samba, 86e) - Haïdara, Danso, Medina (Khusanov, 81e) - Machado (Gradit, 68e), Le Cardinal (Frankowski, 68e), Diouf (Thomasson, 68e), Spierings (Abdul Samed, 62e), Pereira da Costa (Fulgini, 62e) - Sotoca (Sishuba, 80e), Guilavogui (Cortes, 80e). 86' Leca est bien contraint de sortir, remplacé par Samba. 0-0 #RCLens #RCLTorino — Lensois.com Live (@LensoisComLive) August 2, 2023 Podcast Men's Up Life Pour résumer Devant 36.604 spectateurs, le RC Lens a concédé un match nul frustrant face au Torino (0-0) ce mercredi en fin d'après-midi. Les Sang et Or ont globalement dominé les débats mais ils ne sont pas parvenus à trouver la clef face à la défense resserrée des Italiens.

Raphaël Nouet

Rédacteur