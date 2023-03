RC Lens, Real Madrid – Mercato : Varane prêt à finir sa carrière chez les Sang et Or !

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Jeune retraité de l'équipe de France (93 sélections à 29 ans), Raphaël Varane (Manchester United) a été questionné par QG sur la manière dont il envisageait sa fin de carrière en club. L'ancien capitaine des Bleus n'a finalement ouvert que trois portes : « Je finirai ma carrière soit à Madrid, soit à Manchester, soit à Lens (son club formateur, ndlr). C’est sûr que je ne ferai pas d’autre club. Mais Madrid, ça me paraît compliqué, on n’y revient pas en général. Le plus probable aujourd’hui c’est que je finisse à Manchester ou Lens ». « Le plus probable aujourd'hui, c'est que je finisse à Manchester ou Lens » Parti du Racing en 2011 au moment de la descente du club en Ligue 2, Raphaël Varane va faire rêver quelques supporters avec ses déclarations même si la raison veut quand même qu'il finisse chez les Red Devils où il est encore sous contrat jusqu'en juin 2025. « Manchester, c'est une sérieuse option (…) Depuis que j’ai sept ans je joue au foot alors forcément il y a une petite appréhension mais pas de crainte. Comme chaque décision importante dans la vie, ça nécessite de mûrement réfléchir et ça va se faire étape par étape ».

Varane se voit finir à MU... ou à Lens Dans une interview à GQ, Raphaël Varane (Manchester United, 29 ans) a ouvert la porte à un retour au RC Lens pour boucler la boucle. Les Sang et Or et les Red Devils sont les deux principales options pour son dernier contrat.

Alexandre Corboz

Rédacteur

