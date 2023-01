RC Lens - Mercato : Sotoca prolonge (officiel)

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Florian Sotoca a prolongé son contrat au RC Lens. Alors qu'il arrivait à un an et demi du terme de son contrat, l'attaquant est désormais lié aux Sang et Or jusqu'en 2026. Arrivé en 2019 dans l'Artois, l'ex-Grenoblois de 32 ans a participé à 124 rencontres du RCL et inscrit 30 buts. Vestiaire 1⃣-1⃣ Club



Une annonce surprise (et un auto-spoil en live Instagram) énergique à l'image du joueur 😜#FierDEtreLensois #Sotoca2026 pic.twitter.com/gJ81Cqm7s9 — Racing Club de Lens (@RCLens) January 24, 2023

Bastien Aubert

Rédacteur

