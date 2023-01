Real Madrid : le meilleur ami de Cristiano Ronaldo chez les Merengue lui a rendu hommage

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Entre 2009 et 2018, Cristiano Ronaldo et Marcelo ont été partenaires au Real Madrid, et pendant très longtemps associés dans le couloir gauche. Une belle amitié s'est forgée entre le Portugais et le Brésilien, qui a largement débordé du cadre du terrain. Le quintuple Ballon d'Or voyait en son partenaire une sorte de porte-bonheur, si bien qu'ils avaient un rituel rôdé quand ils prenaient l'avion pour jouer en Coupe d'Europe. Ce qui a poussé CR7 à tenter de faire venir Marcelo à la Juventus Turin après son départ de Madrid en 2018.

Cela fait maintenant quatre ans et demi que leurs chemins se sont séparés mais l'amitié est toujours là. Et Marcelo a rendu hommage à Ronaldo ce soir. En 8es de finale aller de la Coupe de Grèce, son Olympiakos jouait sur la pelouse de l'Atromitos. Il a marqué le deuxième but des siens (score final : 2-2) juste avant la mi-temps et l'a célébré d'un siuuuuuu caractéristique de Cristiano Ronaldo. Sympa !