Real Madrid : une pépite va être lancée par Ancelotti contre Villarreal !

Les grands débuts pour Vinicius Tobias ce jeudi ? Aujourd’hui, le jeune joueur de 18 ans a participé à la dernière séance d'entraînement du Real Madrid et il est même dans le groupe pour affronter Villarreal en 8e de final de la Copa del Rey. Le latéral brésilien qui évolue normalement avec la Castilla est susceptible de débuter la rencontre en l'absence de Dani Carvajal et Lucas Vázquez. Une vraie bonne nouvelle pour Vinicius Tobias qui est prêté par le Shakhtar Donetsk dans le club espagnol jusqu’en juin 2024.

Validé par une légende

L’entraîneur de la Castilla est une légende du Real Madrid, ce n’est autre que Raúl. L’ancien international apprécie beaucoup Vinicius Tobias. Il estime que son joueur a bien progressé depuis son arrivée dans la capitale espagnole, il avait eu des mots plutôt flatteurs à son encontre il y a quelques semaines. « Au cours de ces quatre ou cinq mois, il s'est amélioré. Offensivement, il a de la qualité et il ose faire de plus en plus de choses. Et défensivement, lorsque l'équipe a été organisée et plus solide avec la ligne de cinq, nous l'avons aidé à progresser », avait-il souligné.