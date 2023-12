Real Madrid - Mercato : une pépite made in England arriverait cet hiver !

Zapping But! Football Club Real Madrid : les 10 plus grosses ventes des Merengues

C'est le jeu. Habituel avant chaque période de mercato, qu'elle soit hivernale ou estivale. Les grands du foot européen se voient attribuer des joueurs dont, parfois, ils ne connaissent même pas l'existence. Des rumeurs, donc, plus plus rien.

18 ans et en 3e division...

Cette fois, et c'est une information donnée par le tabloïd anglais, The Sun, le Real Madrid signerait dans les tous prochains jours le dénommé Caylan Vickers. Un nom qui, nécessairement, ne vous dit pas grand chose puisqu'il évolue en 3e division anglaise au sein du club de Reading. Milieu de terrain offensif, et âgé de 18 ans, il pourrait débarquer en Espagne dès cet hiver afin d'intégrer l'équipe réserve du club madrilène.

A suivre.

