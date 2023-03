Équipe de France : revirement dans le onze de Deschamps en Irlande ?

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 Uber Eats

Les Bleus se sont entraînés hier en fin d’après-midi au Stade de France, avant de rejoindre leur hôtel à Enghien-les-Bains. Selon L’Équipe, les onze titulaires face aux Pays-Bas vendredi (4-0) ont fait un travail classique de récupération. Les autres ont participé à une séance un peu plus rythmée, avec notamment un six contre six sur petit terrain.

Avant le choc en Irlande (lundi, 20h45), la seule interrogation avait été émise ce week-end au sujet de l’état de Kingsley Coman, victime d’un coup contre les Néerlandais. Mais celui-ci n’inspire plus aucune inquiétude au staff tricolore. Les 23 joueurs seront disponibles pour la séance à Dublin aujourd’hui. Didier Deschamps ne fera a priori pas de mise en place.

Le sélectionneur des Bleus pourrait même être tenté de ne rien changer contre les Irlandais. « DD », qui a en tête le nul contre le Luxembourg en septembre 2017 (0-0) après une victoire déjà probante face aux Oranges (4-0), insiste auprès de ses joueurs sur le fait qu’ils ne sont qu’à la moitié du chemin. Les Bleus décolleront pour l’Irlande en fin de matinée.