France - Grèce : Mbappé s'offre un record fou et fait enrager Haaland

Buteur sur pénalty lors du match ce lundi entre l'équipe de France et la Grèce, comptant pour les éliminatoires de l'Euro 2024, Kylian Mbappé a inscrit son 54e but cette saison, devenant le meilleur buteur français sur une saison de l’histoire devant Just Fontaine, qui avait marqué 53 buts lors de la saison 1957-1958.

Avec cette réalisation, la star du Paris Saint-Germain a égalé les 54 pions inscrits par l'attaquant de Manchester City, Erling Haaland, cette saison. Le Français et le Norvégien devraient donc se partager le titre honorifique de meilleur buteur de la saison 2022-2023.