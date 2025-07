Présente sur les routes de la 8e étape du Tour de France, Salma Hayek a profité de ce moment pour afficher une forme éblouissante en hommage à la famille Pinault.

Scène insolite et savoureuse ce vendredi sur les routes du Tour de France. Alors que le peloton traversait la Bretagne, un petit village d’Ille-et-Vilaine, Trévérien, a attiré l’attention bien au-delà du simple intérêt cycliste. En cause : la présence de la famille Pinault, propriétaire du Stade Rennais, venue assister à l’étape du jour. Et pas de manière discrète.

Au cœur du dispositif, Salma Hayek, actrice de renommée internationale et épouse de François-Henri Pinault, n’est pas passée inaperçue. Arborant fièrement les couleurs rouge et noire du club breton, elle a affiché un soutien sans équivoque au Stade Rennais, attirant les objectifs autant que les regards complices des supporters locaux.

Salma Hayek détonne en mode Cochonou

Ce clin d’œil n’est pas anodin. Très attachée à l’image du club, la famille Pinault multiplie les gestes pour renforcer le lien entre Rennes et son identité régionale. La présence sur le Tour, symbole de la France populaire et des territoires, s’inscrit parfaitement dans cette stratégie.

Et si cette image glamour et footballeuse a surpris dans un décor typiquement rural, elle a surtout donné un coup de projecteur inattendu sur le SRFC en plein mercato estival. Un joli coup de com’, volontaire ou non, dans un timing parfait pour rappeler que le Stade Rennais reste une affaire de famille… et de cœur.