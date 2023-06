OL, Stade Rennais – Mercato : Genesio se serait proposé à l'OGC Nice !

Zapping But! Football Club Stade Rennais : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Noir

Avant de partir en vacances, Bruno Genesio a donné rendez-vous aux supporters du Stade Rennais. «Tout est clair, je serai l’entraîneur», avait-il soutenu. Peu de chances qu'il débarque à Nice Mais selon Foot Mercato, l'ancien lyonnais ne serait pas contre l'idée de changer d'air après une saison assez contrastée. « Selon nos informations, face aux difficultés rencontrées par l’OGC Nice dans la recherche du nouvel entraîneur, les agents de Genesio ont proposé leur client aux Aiglons », révèle en effet le média. Qui ajoute : « Un rendez-vous a même été organisé entre le coach et le board niçois, mais il y a peu de chances pour que cela aboutisse. » A suivre...

Laurent HESS

Rédacteur