Un duel ASSE – FC Nantes pour Jean-Philippe Krasso ?
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

PSG – Mercato : Un accord à 120 M€ pour conclure un dossier brûlant !

PSG – Mercato : Un accord à 120 M€ pour conclure un dossier brûlant !
Louis Chrestian
17 novembre 2025

Le Paris Saint-Germain prépare déjà un été explosif. Après un mercato estival volontairement calme, le club de la capitale compte frapper fort dans les mois à venir. Et une cible fait l’unanimité en interne : Julian Alvarez.
Le buteur argentin, aujourd’hui à l’Atlético de Madrid, est devenu LA priorité absolue de Luis Enrique et de Luis Campos.

Paris veut du sang neuf devant… et du niveau mondial

Avec seulement deux recrues lors du dernier mercato (Lucas Chevalier et Illya Zabarnyi), le PSG a joué la sobriété. Une stratégie qui ne sera pas répétée. L’été 2026 s’annonce radicalement différent : il faut densifier l’effectif, apporter de la concurrence et rééquilibrer un secteur offensif parfois trop dépendant d’individualités.

Julian Alvarez, champion du monde, attaquant complet, polyvalent, mobile et capable de presser haut : le profil rêvé pour Luis Enrique.
Selon Sky Sport, le consensus est total au club : tout le monde veut Alvarez.

Luis Enrique fan absolu du joueur

Le coach espagnol n’a jamais caché son admiration pour le jeu de l’Argentin : intelligence tactique, pressing constant, finition chirurgicale, capacité à jouer partout devant…
À ses yeux, Alvarez est tout simplement le chaînon manquant de son système.

D’après le journaliste Sacha Tavolieri, même le joueur voit d’un excellent œil un transfert à Paris. Il se verrait bien briller dans une équipe plus offensive que l’Atlético, où les tâches défensives sont souvent prioritaires.

L’Atlético réclame 120 M€ : Paris prêt à négocier

C’est là que les choses se corsent.
Les Colchoneros ont fixé la barre très haut : 120 millions d’euros ou rien.
Un montant jugé « excessif » par le PSG, qui ne compte pas s’aligner aveuglément.

Mais attention : en interne, l’accord est total pour faire d’Alvarez la star de l’été parisien. Paris veut le joueur, le joueur est ouvert à venir… il ne reste plus qu’à convaincre l’Atlético.

Le plan du PSG ?
➡️ Négocier pour descendre sous les 120 M€, tout en montrant que le joueur est la priorité du club.
➡️ Profiter de la volonté du joueur pour faire pencher la balance.

Un dossier brûlant… et l’un des plus importants de l’ère Enrique

Le PSG veut construire un projet collectif solide autour de jeunes joueurs talentueux, mobiles et compatibles avec la philosophie du coach.
Et dans cette vision, Julian Alvarez est l’élément central.

Reste maintenant à transformer cet accord interne en signature officielle.
La bataille s’annonce rude… mais Paris semble déterminé à aller au bout.

MercatoPSG
#A la une#RUMEURS#TRANSFERTS

Les plus lus

Un duel ASSE – FC Nantes pour Jean-Philippe Krasso ?
ASSE...

Un duel ASSE – FC Nantes pour Jean-Philippe Krasso ?

Par Louis Chrestian
OL : Un cadre de l’équipe prêt à partir !
Mercato...

OL : Un cadre de l’équipe prêt à partir !

Par Louis Chrestian
PSG – Mercato : Un accord à 120 M€ pour conclure un dossier brûlant !
Mercato...

PSG – Mercato : Un accord à 120 M€ pour conclure un dossier brûlant !

Par Louis Chrestian
FC Barcelone : Robert Lewandowski contrarie les plans du Barça !
FC Barcelone...

FC Barcelone : Robert Lewandowski contrarie les plans du Barça !

Par Louis Chrestian
L’OM prêt à faire une folie pour deux joueurs du FC Nantes ?
FC Nantes...

L’OM prêt à faire une folie pour deux joueurs du FC Nantes ?

Par Louis Chrestian
OL : Endrick est à Paris !
OL...

OL : Endrick est à Paris !

Par Louis Chrestian
FC Nantes : La tuile pour Louis Leroux !
FC Nantes...

FC Nantes : La tuile pour Louis Leroux !

Par Louis Chrestian
FC Barcelone : Le Barça veut recruter le futur Ballon d’Or 2026 !
FC Barcelone...

FC Barcelone : Le Barça veut recruter le futur Ballon d’Or 2026 !

Par Louis Chrestian
Le FC Nantes pourrait choper une piste très sérieuse de l’ASSE !
ASSE...

Le FC Nantes pourrait choper une piste très sérieuse de l’ASSE !

Par Louis Chrestian
Stade Rennais – Mercato : La pépite Djaoui Cissé en partance pour Naples cet hiver ?
Mercato...

Stade Rennais – Mercato : La pépite Djaoui Cissé en partance pour Naples cet hiver ?

Par Louis Chrestian
ASSE : La cote de Lucas Stassin est au plus bas !
ASSE...

ASSE : La cote de Lucas Stassin est au plus bas !

Par Louis Chrestian
PSG : Lucas Chevalier a écrit un nouveau record de médiocrité…
Equipe de France...

PSG : Lucas Chevalier a écrit un nouveau record de médiocrité…

Par Louis Chrestian
Le LOSC a trouvé son demi-dieu grâce à Olivier Létang !
LOSC...

Le LOSC a trouvé son demi-dieu grâce à Olivier Létang !

Par Louis Chrestian
OM : Mason Greenwood meilleur joueur de Ligue 1 ? Un titre qui fait scandale !
Ligue 1...

OM : Mason Greenwood meilleur joueur de Ligue 1 ? Un titre qui fait scandale !

Par Louis Chrestian
FC Nantes : Luis Castro doit-il miser sur le jeune Moustapha Dabo ?
FC Nantes...

FC Nantes : Luis Castro doit-il miser sur le jeune Moustapha Dabo ?

Par William Tertrin
ASSE : Horneland a craqué pour les 3 dernières pépites vertes !
ASSE...

ASSE : Horneland a craqué pour les 3 dernières pépites vertes !

Par Laurent Hess
Lamine Yamal (FC Barcelone)
Compétitions...

FC Barcelone : la nouvelle tête déjantée de Yamal fait exploser les réseaux !

Par Bastien Aubert
Habib Beye (Stade Rennais)
Mercato...

Stade Rennais Mercato : la lessive pourrait continuer cet hiver, une victime déjà identifiée ?

Par William Tertrin
RC Lens Mercato : les Sang et Or au duel avec le Bayern pour un attaquant qui fait sensation
Mercato...

RC Lens Mercato : les Sang et Or au duel avec le Bayern pour un attaquant qui fait sensation

Par William Tertrin
Équipe de France : l’Azerbaïdjan va jouer un rôle clé dans la liste de Deschamps pour le Mondial
Equipe de France...

Équipe de France : l’Azerbaïdjan va jouer un rôle clé dans la liste de Deschamps pour le Mondial

Par William Tertrin
PSG : décevant avec les Bleus, Chevalier a quand même donné une petite leçon à un ancien de l’ASSE
ASSE...

PSG : décevant avec les Bleus, Chevalier a quand même donné une petite leçon à un ancien de l’ASSE

Par William Tertrin
Michaël Gerlinger et Michele Kang, la nouvelle direction de l'OL.
Ligue 1...

OL : une grosse annonce est tombée, les supporters peuvent jubiler

Par William Tertrin
L’OM doit-il ne pas recruter de milieu pour faire de la place à Darryl Bakola ?
Mercato...

L’OM doit-il ne pas recruter de milieu pour faire de la place à Darryl Bakola ?

Par Louis Chrestian
Équipe de France : qui a marqué des points, qui en a perdu ? Les notes des Bleus victorieux en Azerbaïdjan
Equipe de France...

Équipe de France : qui a marqué des points, qui en a perdu ? Les notes des Bleus victorieux en Azerbaïdjan

Par William Tertrin

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)
Ligue 1...

Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet