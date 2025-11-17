PSG – Mercato : Un accord à 120 M€ pour conclure un dossier brûlant !

Le Paris Saint-Germain prépare déjà un été explosif. Après un mercato estival volontairement calme, le club de la capitale compte frapper fort dans les mois à venir. Et une cible fait l’unanimité en interne : Julian Alvarez.

Le buteur argentin, aujourd’hui à l’Atlético de Madrid, est devenu LA priorité absolue de Luis Enrique et de Luis Campos.

Paris veut du sang neuf devant… et du niveau mondial

Avec seulement deux recrues lors du dernier mercato (Lucas Chevalier et Illya Zabarnyi), le PSG a joué la sobriété. Une stratégie qui ne sera pas répétée. L’été 2026 s’annonce radicalement différent : il faut densifier l’effectif, apporter de la concurrence et rééquilibrer un secteur offensif parfois trop dépendant d’individualités.

Julian Alvarez, champion du monde, attaquant complet, polyvalent, mobile et capable de presser haut : le profil rêvé pour Luis Enrique.

Selon Sky Sport, le consensus est total au club : tout le monde veut Alvarez.

Luis Enrique fan absolu du joueur

Le coach espagnol n’a jamais caché son admiration pour le jeu de l’Argentin : intelligence tactique, pressing constant, finition chirurgicale, capacité à jouer partout devant…

À ses yeux, Alvarez est tout simplement le chaînon manquant de son système.

D’après le journaliste Sacha Tavolieri, même le joueur voit d’un excellent œil un transfert à Paris. Il se verrait bien briller dans une équipe plus offensive que l’Atlético, où les tâches défensives sont souvent prioritaires.

L’Atlético réclame 120 M€ : Paris prêt à négocier

C’est là que les choses se corsent.

Les Colchoneros ont fixé la barre très haut : 120 millions d’euros ou rien.

Un montant jugé « excessif » par le PSG, qui ne compte pas s’aligner aveuglément.

Mais attention : en interne, l’accord est total pour faire d’Alvarez la star de l’été parisien. Paris veut le joueur, le joueur est ouvert à venir… il ne reste plus qu’à convaincre l’Atlético.

Le plan du PSG ?

➡️ Négocier pour descendre sous les 120 M€, tout en montrant que le joueur est la priorité du club.

➡️ Profiter de la volonté du joueur pour faire pencher la balance.

Un dossier brûlant… et l’un des plus importants de l’ère Enrique

Le PSG veut construire un projet collectif solide autour de jeunes joueurs talentueux, mobiles et compatibles avec la philosophie du coach.

Et dans cette vision, Julian Alvarez est l’élément central.

Reste maintenant à transformer cet accord interne en signature officielle.

La bataille s’annonce rude… mais Paris semble déterminé à aller au bout.