PSG Mercato : Luis Campos a flashé sur un attaquant qui coûte une petite fortune
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

ASSE : Boakye ou N’Guessan face à Nancy ? Horneland a l’air d’avoir fait son choix !

Eirik Horneland (ASSE)
William Tertrin
20 novembre 2025

Privée de Stassin et Duffus face à Nancy, l’ASSE a deux options pour tenir l’attaque. Eirik Horneland, le coach stéphanois, semble déjà avoir une préférence.

Privé de ses deux attaquants de pointe, Eirik Horneland doit revoir ses plans à la veille de la réception de Nancy. L’absence sur blessure de Lucas Stassin (mollet) et la phase de reprise de Joshua Duffus viennent bouleverser l’animation offensive de l’ASSE, qui joue gros lors de cette 14e journée de Ligue 2. Face à ce double forfait, le staff doit trouver les bons ajustements pour garder l’efficacité des Verts en attaque.

Deux options, mais une plus crédible

Le technicien stéphanois a été clair : deux solutions principales émergent pour le poste d’avant-centre. Le premier choix se porte sur Augustine Boakye, déjà utilisé dans ce rôle lors des précédentes indisponibilités de Stassin et N’Guessan. La seconde piste mène à Djylian N’Guessan, revenu progressivement dans la rotation après une phase de remise en forme. La question du profil idéal reste ouverte pour fixer la ligne offensive face à une équipe nancéienne 15e de Ligue 2.

Mais l’option Boakye reste quand même la plus probable, lui qui est auteur de 3 buts et 5 passes décisives cette saison. Au sujet de N’Guessan, Horneland a ajouté : « Il manque encore un peu de temps de jeu, il a participé à la Coupe du monde U20, il ne s’est pas entrainé tout à fait normalement. Ça va lui manquer pour être totalement dans le rythme mais il s’en approche ». De quoi parier que Boakye fait bien plus que tenir la corde.

Boakye et N’Guessan : états de forme et perspectives

En l’absence de ses titulaires naturels, la forme du moment revêt une importance capitale pour Horneland. Boakye, décisif ces dernières semaines, affiche une efficacité certaine devant le but et s’est récemment imposé parmi les leaders offensifs du groupe. Son aisance et sa polyvalence font de lui une option crédible, déjà récompensée par ses performances remarquées en Ligue 2.

De son côté, N’Guessan revient peu à peu dans le rythme, avec un but inscrit récemment contre Quetigny. Malgré un léger manque de temps de jeu, le jeune attaquant montre des signes de montée en puissance tant à l’entraînement qu’en match, notamment lors de ses passages en réserve et en Coupe de France. Son évolution reste positive mais son manque de continuité pourrait peser dans le choix du coach.

Cardona, Old et Davitashvili dans la balance pour samedi

Les retours de Cardona et la possible présence de Ben Old et Davitashvili offrent d’autres alternatives pour dynamiser l’attaque. Cardona, tout juste revenu à l’entraînement après ses matchs avec Malte en sélection, a affiché une belle fraîcheur physique lors des dernières séances. Ses récentes prestations le poussent naturellement vers une place de titulaire samedi, un élément de stabilité apprécié en cette période de remaniement.

Old et Davitashvili, attendus pour reprendre avec le groupe, restent toutefois dans l’incertitude quant à leur utilisation initiale. Horneland garde une marge de manœuvre tactique jusqu’au dernier moment, souhaitant conserver un équilibre malgré cette situation inédite.

Dans ce contexte, tout l’enjeu pour Eirik Horneland sera de tenir une ligne de conduite claire, sans céder à la précipitation. Les indices convergent vers une titularisation de Boakye plutôt que de N’Guessan, avec Cardona et un troisième attaquant, probablement Davitashvili.

ASSELigue 2
#A la une

Les plus lus

Luis Campos (PSG)
Mercato...

PSG Mercato : Luis Campos a flashé sur un attaquant qui coûte une petite fortune

Par William Tertrin
Roberto De Zerbi
Ligue 1...

OM : une annonce est tombée pour le futur d’un joueur de De Zerbi

Par William Tertrin
Eirik Horneland (ASSE)
ASSE...

ASSE : Boakye ou N’Guessan face à Nancy ? Horneland a l’air d’avoir fait son choix !

Par William Tertrin
Real Madrid : la phrase fatale de Benzema qui a tout changé pour l’équipe de France
Equipe de France...

Real Madrid : la phrase fatale de Benzema qui a tout changé pour l’équipe de France

Par William Tertrin
PSG : d’énormes nouvelles tombent pour Luis Enrique et son groupe !
Ligue 1...

PSG : d’énormes nouvelles tombent pour Luis Enrique et son groupe !

Par William Tertrin
PSG : un titre totalement inattendu pour Di Maria
International...

PSG : un titre totalement inattendu pour Di Maria

Par William Tertrin
L'entraîneur du RC Lens, Pierre Sage, avant le match contre Metz.
Ligue 1...

RC Lens : les Sang et Or destinés à jouer l’Europe ? La réponse va tomber très bientôt !

Par William Tertrin
Michaël Gerlinger et Matthieu Louis-Jean, les dirigeants de l'OL
Mercato...

OL : Endrick, Tolisso, Fofana… les dirigeants lyonnais ouvrent le mercato !

Par William Tertrin
Real Madrid Mercato : Florentino Pérez a rétropédalé pour ce dossier très chaud
Mercato...

Real Madrid Mercato : Florentino Pérez a rétropédalé pour ce dossier très chaud

Par William Tertrin
Roberto De Zerbi (OM)
Ligue 1...

OM : De Zerbi a calmé tout le monde à sa façon, et c’était brutal !

Par William Tertrin
Eirik Horneland (ASSE)
ASSE...

ASSE : un petit lot de consolation après les blessures de Stassin et Duffus

Par William Tertrin
L’équipe de France prend Dembélé et Benzema pour dézinguer le PSG
Equipe de France...

L’équipe de France prend Dembélé et Benzema pour dézinguer le PSG

Par William Tertrin
Real Madrid : la polémique autour de Kylian Mbappé rebondit… au Stade Rennais
Equipe de France...

Real Madrid : la polémique autour de Kylian Mbappé rebondit… au Stade Rennais

Par William Tertrin
FC Nantes : une nouvelle plutôt rassurante est tombée en vue du maintien
FC Nantes...

FC Nantes : une nouvelle plutôt rassurante est tombée en vue du maintien

Par William Tertrin
Habib Beye répondant aux questions de Ligue1+ avant le match PFC-Rennes.
Ligue 1...

Stade Rennais : en plus de Pogba, deux grosses craintes pour Beye face à Monaco

Par William Tertrin
Michaël Gerlinger et Michele Kang, la nouvelle direction de l'OL.
Mercato...

OL Mercato : un transfert XXL à prévoir cet hiver en plus de l’arrivée d’Endrick ?

Par William Tertrin
RC Lens : Thauvin à l’abri d’un nouveau coup de mou ? Sage a un plan bien précis
Ligue 1...

RC Lens : Thauvin à l’abri d’un nouveau coup de mou ? Sage a un plan bien précis

Par William Tertrin
Stade Rennais – PSG : Mahdi Camara meilleur que João Neves ? Le débat relancé…
PSG...

Stade Rennais – PSG : Mahdi Camara meilleur que João Neves ? Le débat relancé…

Par Louis Chrestian
Revue de presse : Franck Haise dans la tourmente à Nice, La Juventus fonce sur Bouaddi !
AS Monaco...

Revue de presse : Franck Haise dans la tourmente à Nice, La Juventus fonce sur Bouaddi !

Par Louis Chrestian
Antoine Griezmann (Atlético de Madrid)
Mercato...

Mercato : Griezmann serait-il la meilleure option de l’OM en janvier ?

Par Bastien Aubert
L'entraîneur du FC Nantes, Luis Castro.
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : la priorité hivernale est connue 

Par Bastien Aubert
ASSE : Des absents majeurs pour le match contre Nancy !
ASSE...

ASSE : Des absents majeurs pour le match contre Nancy !

Par Louis Chrestian
OM : Aguerd absent, De Zerbi promet une solution immédiate !
OM...

OM : Aguerd absent, De Zerbi promet une solution immédiate !

Par Louis Chrestian
FC Nantes : Matthis Abline lâche une déclaration surprise qui pourrait agiter le mercato !
Equipe de France...

FC Nantes : Matthis Abline lâche une déclaration surprise qui pourrait agiter le mercato !

Par Louis Chrestian

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)
Ligue 1...

Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet