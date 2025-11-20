ASSE : Boakye ou N’Guessan face à Nancy ? Horneland a l’air d’avoir fait son choix !

Privée de Stassin et Duffus face à Nancy, l’ASSE a deux options pour tenir l’attaque. Eirik Horneland, le coach stéphanois, semble déjà avoir une préférence.

Privé de ses deux attaquants de pointe, Eirik Horneland doit revoir ses plans à la veille de la réception de Nancy. L’absence sur blessure de Lucas Stassin (mollet) et la phase de reprise de Joshua Duffus viennent bouleverser l’animation offensive de l’ASSE, qui joue gros lors de cette 14e journée de Ligue 2. Face à ce double forfait, le staff doit trouver les bons ajustements pour garder l’efficacité des Verts en attaque.

Deux options, mais une plus crédible

Le technicien stéphanois a été clair : deux solutions principales émergent pour le poste d’avant-centre. Le premier choix se porte sur Augustine Boakye, déjà utilisé dans ce rôle lors des précédentes indisponibilités de Stassin et N’Guessan. La seconde piste mène à Djylian N’Guessan, revenu progressivement dans la rotation après une phase de remise en forme. La question du profil idéal reste ouverte pour fixer la ligne offensive face à une équipe nancéienne 15e de Ligue 2.

Mais l’option Boakye reste quand même la plus probable, lui qui est auteur de 3 buts et 5 passes décisives cette saison. Au sujet de N’Guessan, Horneland a ajouté : « Il manque encore un peu de temps de jeu, il a participé à la Coupe du monde U20, il ne s’est pas entrainé tout à fait normalement. Ça va lui manquer pour être totalement dans le rythme mais il s’en approche ». De quoi parier que Boakye fait bien plus que tenir la corde.

Boakye et N’Guessan : états de forme et perspectives

En l’absence de ses titulaires naturels, la forme du moment revêt une importance capitale pour Horneland. Boakye, décisif ces dernières semaines, affiche une efficacité certaine devant le but et s’est récemment imposé parmi les leaders offensifs du groupe. Son aisance et sa polyvalence font de lui une option crédible, déjà récompensée par ses performances remarquées en Ligue 2.

De son côté, N’Guessan revient peu à peu dans le rythme, avec un but inscrit récemment contre Quetigny. Malgré un léger manque de temps de jeu, le jeune attaquant montre des signes de montée en puissance tant à l’entraînement qu’en match, notamment lors de ses passages en réserve et en Coupe de France. Son évolution reste positive mais son manque de continuité pourrait peser dans le choix du coach.

Cardona, Old et Davitashvili dans la balance pour samedi

Les retours de Cardona et la possible présence de Ben Old et Davitashvili offrent d’autres alternatives pour dynamiser l’attaque. Cardona, tout juste revenu à l’entraînement après ses matchs avec Malte en sélection, a affiché une belle fraîcheur physique lors des dernières séances. Ses récentes prestations le poussent naturellement vers une place de titulaire samedi, un élément de stabilité apprécié en cette période de remaniement.

Old et Davitashvili, attendus pour reprendre avec le groupe, restent toutefois dans l’incertitude quant à leur utilisation initiale. Horneland garde une marge de manœuvre tactique jusqu’au dernier moment, souhaitant conserver un équilibre malgré cette situation inédite.

Dans ce contexte, tout l’enjeu pour Eirik Horneland sera de tenir une ligne de conduite claire, sans céder à la précipitation. Les indices convergent vers une titularisation de Boakye plutôt que de N’Guessan, avec Cardona et un troisième attaquant, probablement Davitashvili.