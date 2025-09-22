ASSE : le meilleur joueur de Ligue 2 chez les Verts !

Auteur de performances solides depuis le début de saison, Augustine Boakye (24 ans) s’affiche comme le meilleur joueur de Ligue 2 et illumine l’ASSE avec son impact offensif et sa créativité au milieu de terrain.

Saluons les artistes. Samedi, le choc entre l’ASSE et le Stade de Reims a tenu toutes ses promesses sur le rectangle vert (3-2). Si plusieurs joueurs ont brillé lors de cette rencontre de qualité, un est sorti du lot : Augustine Boakye, qui s’est distingué avec deux passes décisives.

L’attaquant belge Lucas Stassin, auteur d’un doublé, a également été intégré dans l’équipe type de la journée selon Sofascore, accompagné de Teddy Teuma (également auteur d’un doublé).

Boakye, meilleur joueur de L2 ?

Au-delà de sa brillante prestation du jour, Boakye est couvert de louanges pour la globalité de son début de saison. Ainsi, Sofascore a attribué à l’ailier de l’ASSE la note moyenne de 7,65/10 après 6 journées, faisant de lui le joueur le mieux noté de Ligue 2. Le joueur de 24 ans devance des cadors comme Teuma (7,60) et le défenseur troyen Adrien Monfray (7,48).

Avec Stassin et Boakye, l’ASSE dispose d’une double force offensive et créative. Leur complémentarité, alliant efficacité devant le but et distribution intelligente du jeu, rend le club redoutable et ambitieux pour viser la montée en Ligue 1. Les supporters stéphanois ont de quoi se réjouir.