ASSE : l'entraîneur de Reims s'incline devant les Verts mais souligne une faiblesse
L'entraîneur du Stade de Reims, Karel Geraerts, à la fin du match contre l'ASSE.
Raphaël Nouet
21 septembre 2025

Battu à Geoffroy-Guichard (2-3) hier soir, l’entraîneur du Stade de Reims, Karel Geraerts, a reconnu la supériorité stéphanoise.

Tous deux relégués et prétendants à la remontée, l’AS Saint-Etienne et le Stade de Reims ont offert un joli spectacle aux 33.112 spectateurs présents dans le Chaudron. L’équipe d’Eirik Horneland a connu vingt premières minutes assez compliquées avant de prendre les choses en main et de faire valoir sa supériorité à tous les niveaux. Beau joueur, l’entraîneur champenois, Karel Geraerts, a reconnu que ses joueurs ne pouvaient pas faire beaucoup mieux…

« L’ambiance était magnifique »

« On est déçu par rapport au résultat. Je voulais voir une équipe qui se bat. Il faut qu’on montre ce même état d’esprit à chaque match. L’ambiance était magnifique. Il y a eu quelques buts exceptionnels. Pour les spectateurs, c’était je suppose un match agréable à voir. Notre plan ? On ne voulait pas laisser le ballon tranquillement à Saint-Étienne, surtout dans ce stade, où ils peuvent faire mal à beaucoup d’équipes avec leur public. Malheureusement, on ne prend pas notre moment durant les 25 premières minutes. Il nous a manqué du réalisme. Stassin est un vrai buteur. On lui a laissé trop d’espaces sur son second but. On a deux occasions pour faire 2-2 et derrière, Miladinovic réussit un but exceptionnel. C’est la beauté du sport. »

Le technicien belge a tout de même remarqué que l’ASSE n’est pas à l’aise quand elle n’a pas le ballon. Si peu d’équipes de Ligue 2 peuvent avoir la possession face à elle, il faudra toutefois qu’Eirik Horneland règle ce problème pour la saison prochaine…

