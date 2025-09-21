ASSE : Horneland rassure pour Ferreira et a trouvé le trio offensif idéal
ASSE : Horneland rassure pour Ferreira et a trouvé le trio offensif idéal

La joie de l'entraîneur de l'ASSE, Eirik Horneland, avec Maxime Bernauer.
Raphaël Nouet
21 septembre 2025

L’entraîneur de l’ASSE, Eirik Horneland, a déclaré que le forfait de dernière minute de son latéral droit Joao Ferreira n’était pas grave. Le Portugais pourrait être opérationnel dès la semaine prochaine.

Saint-Etienne a eu du mal à prendre le meilleur sur le Stade de Reims (3-2). Notamment, selon Eirik Horneland, parce qu’il a dû changer de onze de départ au dernier moment. Parti pour être titulaire, Joao Ferreira a finalement dû déclarer forfait, ce qui a incité l’entraîneur norvégien à titulariser Maxime Bernauer dans le couloir droit de la défense et à titulariser Ebenezer Annan à gauche au pied levé. D’où un flottement légitime lors des vingt premières minutes, surtout que les Champenois étaient venus dans le Forez avec un plan de jeu bien précis, destiné à gêner les Verts.

Ferreira apte dès mardi ?

Après la rencontre, Horneland a été interrogé sur l’état de santé de Ferreira. Il s’est montré rassurant : « Joao Ferreira s’est senti un peu raide sur les adducteurs et vu la semaine qui nous attend, avec deux autres matchs qui arrivent (Amiens et Guingamp), on a voulu prendre aucun risque ». Le Portugais pourrait donc être opérationnel dès mardi pour le déplacement en Picardie, même s’il y a plus de chances pour que son coach le préserve jusqu’à la réception d’EAG le week-end prochain.

Par ailleurs, le compartiment offensif stéphanois continue de tourner à plein régime. Hier, Augustine Boakye a délivré ses 4e et 5e passes décisives de la saison, ce qui fait de lui le meilleur de Ligue 2 à ce niveau. L’Equipe souligne qu’Irvin Cardona a également été passeur décisif pour Stassin et qu’il s’agit de la quatrième offrande de l’ancien Brestois au Belge depuis qu’ils sont associés chez les Verts. Stassin-Cardona avec Boakye un cran en dessous, c’est le trio magique de l’ASSE pour le moment. Trio qui devrait rapidement devenir quatuor avec le retour en forme de Davitashvili…

ASSELigue 2
