ASSE : Manon, l’autre petite perle de la famille Stassin 
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

ASSE – Stade de Reims : Horneland désigne les bons élèves de la victoire des Verts 

Eirik Horneland (ASSE)
Bastien Aubert
20 septembre 2025

Interrogé au micro de beIN SPORTS après la belle victoire de l’AS Saint-Etienne contre le Stade de Reims (3-2), Eirik Horneland a désigné tous ses hommes forts.

Eirik Horneland été de très bonne humeur après la belle victoire de l’AS Saint-Etienne contre le Stade de Reims (3-2). L’occasion était belle pour lui de livrer une première analyse de la rencontre, de fort belle qualité dans son contenu.

« Reims a bien commencé mais après 20 minutes, Saint-Etienne est mieux rentré dans le match. C’était un match très ouvert, avec beaucoup d’opportunités de part et d’autre. C’était vraiment un très bon match avec deux équipes qui voulaient marquer des buts, a-t-il analysé au micro de beIN SPORTS. On était mieux sur le ballon, Stassin a fait un très bon match. On a fait des combinaisons, on a bien joué ensemble. On avait des craintes au début. »

« Nadé ? Il a vraiment été fantastique »

Interrogé sur la qualité de son équipe, notamment de son banc de touche, le coach de l’ASSE a validé cette théorie : « J’ai une très bonne équipe : Igor Miladinovic est très bon, El Jamali aussi. Mais aussi Davitashvili et Cardona… On a beaucoup de densité et de profondeur dans l’équipe (…) Nadé ? Il a vraiment été fantastique ce soir, j’ai beaucoup aimé sa performance. Il a été très présent et a protégé les buts. Gautier Larsonneur aussi, il faut l’applaudir. Il a fait un très bon match. »

ASSELigue 2Stade de Reims
#A la une#DÉCLARATIONS

Les plus lus

Lucas Stassin (ASSE)
ASSE...

ASSE : Manon, l’autre petite perle de la famille Stassin 

Par Bastien Aubert
Eirik Horneland (ASSE)
ASSE...

ASSE – Stade de Reims : Horneland désigne les bons élèves de la victoire des Verts 

Par Bastien Aubert
Florian Thauvin (RC Lens)
Ligue 1...

RC Lens – LOSC : le Racing ridiculise Lille, les notes du derby 

Par Bastien Aubert
Michaël Gerlinger et Michele Kang, la nouvelle direction de l'OL.
Ligue 1...

OL : comment Lyon risque de perdre les pédales avant le Mercato 

Par Bastien Aubert
Lucas Stassin (ASSE)
ASSE...

ASSE – Stade Reims (3-2) : les 3 héros de la victoire des Verts 

Par Bastien Aubert
Frank McCourt à l'OM
OM...

OM : un chèque de 30 M€ dans les caisses du club !

Par Bastien Aubert
Castro et Beye
FC Nantes...

FC Nantes – Stade Rennais (2-2) : Castro nomme son héros, Beye enrage ! 

Par Bastien Aubert
Le propriétaire du FC Nantes, Waldemar Kita.
FC Nantes...

FC Nantes : BlueCo à deux doigts de racheter le club !

Par Bastien Aubert
RC Lens – LOSC : les compos du derby sont tombées 
Ligue 1...

RC Lens – LOSC : les compos du derby sont tombées 

Par Bastien Aubert
Lamine Yamal (FC Barcelone)
FC Barcelone...

FC Barcelone Mercato : le PSG prêt à faire une offre impossible à refuser à Yamal ! 

Par Bastien Aubert
Le président du LOSC, Olivier Létang, posant avec Chancel Mbemba.
Ligue 1...

LOSC : avant Lens, Létang a collé un nouvel éclat à l’OM !

Par Raphaël Nouet
Roberto De Zerbi en bord de terrain avant le match contre Lorient.
Ligue 1...

OM : un titulaire blessé et forfait pour le PSG !

Par Bastien Aubert
Eirik Horneland (ASSE)
ASSE...

ASSE – Stade de Reims : la compo des Verts avec une grosse surprise !  

Par Bastien Aubert
Ludovic Blas (Stade Rennais)
FC Nantes...

FC Nantes – Stade Rennais (2-2) : les notes des Canaris après un derby historique !

Par Bastien Aubert
Roberto De Zerbi (OM)
Ligue 1...

OM – PSG : nouveau ritiro pour les Marseillais, le Classico reporté ?

Par Bastien Aubert
Kylian Mbappé (Real Madrid)
Liga...

Real Madrid : un nouveau bijou de Mbappé met l’Espanyol Barcelone à terre

Par Bastien Aubert
Adrien Rabiot (AC Milan)
Mercato...

OM Mercato : Adrien Rabiot casse déjà tout à Milan ! 

Par Bastien Aubert
Quentin Merlin et Valentin Rongier en action lors du match du Stade Rennais à Lorient.
FC Nantes...

FC Nantes – Stade Rennais : la banderole cinglante de la Brigade Loire contre Rongier et Merlin !

Par Bastien Aubert
Bradley Barcola (PSG)
Ligue 1...

OM – PSG : Barcola touché avant le Classico ! 

Par Bastien Aubert
Eirik Horneland (ASSE)
ASSE...

ASSE : les Verts ont déniché un sniper au Mercato ! 

Par Bastien Aubert
Valentin Rongier (Stade Rennais)
Ligue 1...

OM : Rongier (Stade Rennais) met son grain de sel dans l’affaire Rabiot 

Par Bastien Aubert
L'entraîneur du FC Nantes, Luis Castro, lors du match à Nice.
FC Nantes...

FC Nantes – Stade Rennais : les compos avec des surprises à la pelle ! 

Par Bastien Aubert
Adrien Thomasson (RC Lens)
Mercato...

RC Lens Mercato : Thomasson ouvre grand la porte à un départ !

Par Bastien Aubert
Luis Enrique lors de Toulouse-PSG.
Ligue 1...

PSG : Luis Enrique provoque l’OM, Rulli un joueur de plage ?

Par Bastien Aubert

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Igor Paixao, Roberto De Zerbi et Mason Greenwood
Ligue 1...

OM : l’équipe type de De Zerbi avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet