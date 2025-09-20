Interrogé au micro de beIN SPORTS après la belle victoire de l’AS Saint-Etienne contre le Stade de Reims (3-2), Eirik Horneland a désigné tous ses hommes forts.

Eirik Horneland été de très bonne humeur après la belle victoire de l’AS Saint-Etienne contre le Stade de Reims (3-2). L’occasion était belle pour lui de livrer une première analyse de la rencontre, de fort belle qualité dans son contenu.

« Reims a bien commencé mais après 20 minutes, Saint-Etienne est mieux rentré dans le match. C’était un match très ouvert, avec beaucoup d’opportunités de part et d’autre. C’était vraiment un très bon match avec deux équipes qui voulaient marquer des buts, a-t-il analysé au micro de beIN SPORTS. On était mieux sur le ballon, Stassin a fait un très bon match. On a fait des combinaisons, on a bien joué ensemble. On avait des craintes au début. »

« Nadé ? Il a vraiment été fantastique »

Interrogé sur la qualité de son équipe, notamment de son banc de touche, le coach de l’ASSE a validé cette théorie : « J’ai une très bonne équipe : Igor Miladinovic est très bon, El Jamali aussi. Mais aussi Davitashvili et Cardona… On a beaucoup de densité et de profondeur dans l’équipe (…) Nadé ? Il a vraiment été fantastique ce soir, j’ai beaucoup aimé sa performance. Il a été très présent et a protégé les buts. Gautier Larsonneur aussi, il faut l’applaudir. Il a fait un très bon match. »