L’ASSE a déjà sa pépite offensive avec Lucas Stassin, mais Erik Horneland semble avoir déniché une autre arme fatale. Son nom : Josuha Duffus. Le jeune attaquant n’a pas encore crevé l’écran au tableau des buteurs, mais il affole déjà les stats.

Avant de recevoir le Stade de Reims, l’ASSE a un nouveau sniper dans ses rangs. Après 5 journées de Ligue 2, JosuhaDuffus est en effet le joueur qui tire le plus par match, et de très loin. Avec 5,96 frappes tentées toutes les 90 minutes, il devance nettement le Troyen Kouadou Assoumou (3,77) et le Bordelais Zuriko Davitashvili (3,74). Autrement dit, il est le joueur qui se crée le plus d’occasions, preuve d’un instinct de buteur qui ne demande qu’à se concrétiser.

Et l’ASSE ne s’arrête pas là. Le club stéphanois place deux autres de ses attaquants dans le top 10 des plus gros frappeurs du championnat : Augustine Boakye, 5e avec 3,59 tirs, et Irvin Cardona, 7e avec 2,97. Une statistique qui montre à quel point Eirik Horneland a transformé son équipe en machine à attaquer, loin des années où les Verts se contentaient de subir.

Si l’efficacité n’est pas encore au rendez-vous sur chaque tentative, une chose est sûre : avec un tel volume de tirs, les buts finiront par pleuvoir. Et Saint-Étienne peut se réjouir d’avoir dans ses rangs non pas un, mais plusieurs snipers capables de faire la différence.