ASSE – Stade Reims (3-2) : les 3 héros de la victoire des Verts 
ASSE – Stade Reims (3-2) : les 3 héros de la victoire des Verts 

Lucas Stassin (ASSE)
Bastien Aubert
20 septembre 2025

À l’issue d’une rencontre de qualité, l’AS Saint-Étienne s’est imposée à Geoffroy-Guichard contre le Stade de Reims (3-2). Voici les 3 hommes forts du succès des Verts. 

Stassin, le 9 a lancé sa saison

Titulaire pour la première fois de la saison, Lucas Stassin a mis du temps à se mettre en route. Après six minutes, il n’avait toujours pas été alerté par un coéquipier ! Échappé sur le côté gauche, l’attaquant belge a ensuite enroulé une frappe du droit qui a obligé le gardien rémois à une belle horizontale (20e). Bien placé à la réception d’un centre d’Irvin Cardona, il a ouvert la marque en coupant au premier poteau (1-0, 27e). D’un superbe enroulé, il a récidivé quelques secondes après l’égalisation rémoise (2-1, 44e). L’homme du match.

Larsonneur, un double arrêt d’exception 

Déjà mis à contribution en première période, Gautier Larsonneur a sorti le très grand jeu en début de seconde mi-temps. Sur sa ligne, le gardien de l’ASSE a d’abord sorti une tête de N’Tamon avec son pied avant de s’interposer de la main droite sur une frappe à bout portant de Pallois. Un double arrêt aussi décisif que spectaculaire qui n’a pas calmé Teuma, qui a enroulé une frappe du gauche dans la lucarne (3-2, 68e).

Miladinovic, une frappe venue d’ailleurs

Titulaire surprise après avoir remplacé Mahmoud Jaber suite à sa bonne prestation à Clermont, Igor Miladinovic a donné raison à Eirik Horneland. Plutôt discret mais utile en première période, le milieu de terrain serbe a marqué un sublime but pour le 3-1 des Verts. Une frappe du droit qui a nettoyé la lucarne droite du gardien rémois (49e). Une réalisation digne d’un Top Buts ! 

Le Stade de Reims était un client

Durant les 20 premières minutes, le Stade de Reims a confirmé son statut initial de gros client de L2. Bien aidés par le mobile Norman Bassette, les Marnais ont imprimé une intensité à chaque contact et se sont procuré plusieurs occasions chaudes sur le but de Gautier Larsonneur. C’est contre le cours du jeu et sur un penalty litigieux que Teddy Teuma a finalement égalisé (1-1, 43e). Ils seront sans nul doute à la lutte pour les places d’honneur en Ligue 2 cette saison.

