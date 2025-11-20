OL : Endrick, Tolisso, Fofana… les dirigeants lyonnais ouvrent le mercato !
ASSE : un petit lot de consolation après les blessures de Stassin et Duffus

Eirik Horneland (ASSE)
William Tertrin
20 novembre 2025

Si l’ASSE devra faire sans des joueurs majeurs, Nancy, son prochain adversaire, devra également faire face à des absences. Un petit lot de consolation pour les Verts.

Le rendez-vous s’annonce bouillant à Geoffroy-Guichard pour cette 15e journée de Ligue 2. Mais avant même le coup d’envoi, l’ASSE comme Nancy doivent faire face à une cascade d’absences majeures, qui redistribue toutes les cartes. Entre joueurs cadres forfaits et incertitudes de dernière minute, chaque camp va devoir composer avec des effectifs très amoindris. Un contexte instable qui devrait peser lourd sur le scénario de ce duel très attendu pour chacun des deux clubs.

Les absents côté Saint-Étienne

Côté stéphanois, la liste des absents s’allonge et inquiète avant l’accueil de Nancy. La défense des Verts perd Chico Lamba, encore en phase de reprise, ainsi que Lassana Traoré, victime d’une rechute. Mais c’est surtout sur le plan offensif que l’hémorragie est la plus visible : Joshua Duffus, l’un des hommes forts de la première partie de saison, ne pourra pas être aligné, tout comme Lucas Stassin, touché au mollet après sa sélection avec la Belgique espoirs.

Stassin, déjà précieux avec 4 buts et 3 passes décisives cette saison, était devenu un pilier de l’attaque stéphanoise. Avec lui sur la touche, la création offensive risque de manquer d’inspiration, compliquant singulièrement les choix d’Eirik Horneland pour dynamiser le front d’attaque. À ce sujet, le débat autour du temps de jeu de Joshua Duffus à l’ASSE reste un vrai sujet au cœur de l’actualité stéphanoise.

Plusieurs forfaits importants pour Nancy

De l’autre côté, l’AS Nancy-Lorraine débarque dans le Forez avec un effectif lui aussi fragilisé. Pablo Correa doit se passer de Patrick Ouotro, déjà forfait, tandis que Zakaria Fdaouch ne sera pas non plus rétabli à temps malgré une reprise de l’entraînement cette semaine. L’inquiétude a aussi gagné l’entrejeu avec la blessure à l’entraînement de Chafik El Hansar, privé du déplacement à Geoffroy-Guichard.

Avec une attaque déjà en panne de repères et un secteur défensif sous pression, les Nancéiens avancent en terrain miné. Ces absences réduisent les options stratégiques et pourront peser dans la gestion tactique, surtout en deuxième période où la profondeur de banc devient souvent décisive.

Dernières incertitudes sur les compositions

Une énigme demeure côté Nancy avec le cas de Martin Expérience, latéral gauche, attendu tout juste de retour de sélection avec Haïti. Son intégration express dans le groupe et sa capacité à enchaîner pourraient conditionner l’équilibre défensif nancéien. Ce suspense autour de sa participation ajoute encore à l’imprévisibilité de la composition de l’ASNL.

Pour Saint-Étienne comme pour Nancy, l’absence de certitudes à quelques heures du match instille un vrai climat de tension. Les prochains entraînements seront scrutés au détail près pour tenter d’imaginer quel onze sera aligné dès le coup d’envoi.

Un match à enjeux pour les deux clubs

Ce choc du week-end entre deux historiques du football français ne se résume plus à la simple quête de points. Avec des absents de poids dans chaque camp, l’enjeu mental prend une nouvelle dimension : montrer sa capacité à surmonter l’adversité, trouver des ressources dans la difficulté et saisir une opportunité de se relancer dans la course en Ligue 2. L’atmosphère de Geoffroy-Guichard promet d’être électrique, renforçant encore l’incertitude autour de ce duel où chaque erreur pourra coûter cher.

ASSELigue 2

