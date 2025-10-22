Barré par Lucas Stassin, chouchou d’Eirik Horneland en attaque, Joshua Duffus doit-il jouer davantage à l’ASSE. Nos deux journalistes Bastien Aubert et Laurent Hess lancent le débat.

« Pourquoi ne pas associer Stassin à Dufuss ? »

« Titulaire qu’une seule fois cette saison, Joshua Duffus avait été plutôt bon contre Rodez et n’a plus vraiment eu l’opportunité de se montrer. Eirik Horneland l’a dit : il est victime de la dominance de Lucas Stasssin au poste d’avant-centre. Si on comprend cette logique eu égard au talent de l’attaquant belge, il n’est pas non plus interdit de penser à un changement de système et même d’associer les deux buteurs sur le terrain. Contre Le Mans, on n’a d’ailleurs toujours pas compris pourquoi le pauvre Duffus n’est pas entré en jeu alors que les Verts étaient menés… Son profil de déménageur et d’impact-player en sortie de banc lui offre pourtant ce privilège. Sinon, pourquoi l’avoir recruté cet été ?

La question peut aujourd’hui se poser pour un joueur qui apporte de plus une verticalité et une vitesse que peu de joueurs stéphanois possèdent. Capable d’éliminer en un contre un, Duffus a déjà montré du caractère en cassant les lignes par sa percussion, ce qui manque parfois à l’attaque stéphanoise trop prévisible. En somme, le joueur de 20 ans – actif avec et sans ballon – pourrait amener de la variété dans un secteur offensif de l’ASSE qui en manque souvent face à des blocs bas. Lui ne se cache pas, ose provoquer, tenter et pourrait incarner une solution aux premières critiques sur Horneland. »

Bastien AUBERT

« Il doit jouer plus »

« Je suis d’accord avec Bastien, Horneland a le droit d’associer Stassin et Duffus, ce n’est pas interdit de jouer avec deux attaquants de pointe, ni de changer son système de jeu. A mon sens, le scénario du match contre Le Mans s’y prêtait et je n’ai pas compris pourquoi Horneland n’a pas fait entrer Duffus, pourquoi il n’a pas jeté toutes ses forces offensives dans la bataille pour tenter d’égaliser. A la place de Duffus, je commencerai à me poser des questions, à celle de Cardona aussi, et même de N’Guessan qui va se poser en 3e attaquant alors qu’il n’y a clairement qu’une place de titulaire puisque le système d’Horneland est immuable.

Duffus a montré de bonnes choses contre Rodez et derrière on ne l’a quasiment plus vu. C’est étrange. Perso en tout cas, je demande à le revoir. Et je me dis que ça ne ferait pas de mal à Stassin, comme à Davitashvili, de démarrer un peu sur le banc de temps en temps. La concurrence doit être saine, et tirer tout le monde vers le haut. Ce qui n’est pas le cas pour l’instant, les résultats de l’ASSE, à domicile en tout cas, en attestent. »

Laurent HESS