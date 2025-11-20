ASSE : Des absents majeurs pour le match contre Nancy !

L’AS Saint-Étienne se prépare à un duel important face à Nancy… mais Eirik Horneland devra composer avec plusieurs absences clés. À l’heure où les Verts cherchent à monter en puissance, le coach norvégien fait face à un véritable casse-tête dans le secteur offensif.

Stassin forfait, Duffus encore en réathlétisation

Les mauvaises nouvelles sont tombées dès l’ouverture du point presse.

Horneland a confirmé que Lucas Stassin, touché au mollet après son passage en équipe nationale, est forfait pour cette rencontre.

“Lucas Stassin est forfait, il est gêné au mollet après son rendez-vous international.”

Un coup dur pour l’ASSE, pour un joueur qui était encore indiscutable il y a quelques semaines…

Et ce n’est pas tout : Joshua Duffus, blessé face à Troyes, est lui aussi trop juste.

“C’est également le cas de Joshua Duffus, touché à Troyes, qui reste en réathlétisation.”

Deux absences au même poste… de quoi obliger Horneland à revoir entièrement ses plans offensifs.

Bernauer et João Ferreira disponibles, un bol d’air pour la défense

Heureusement, tout n’est pas noir du côté des Verts.

Horneland a confirmé que Maxime Bernauer et João Ferreira sont opérationnels.

“Ils sont disponibles et prêts.”

Une bonne nouvelle qui devrait apporter de la stabilité derrière, alors que l’ASSE devra rester solide pour contenir une équipe de Nancy en quête de points.

Horneland dévoile les options en attaque : bricolage assumé

Avec Stassin et Duffus sur le carreau, le coach a dû trouver des alternatives.

Plusieurs solutions sont sur la table, mais aucune n’est idéale.

Augustine Boakye , qui a déjà dépanné en début de saison

, qui a déjà dépanné en début de saison Djylian N’Guessan , en regain de forme après avoir retrouvé du rythme en coupe de France

, en regain de forme après avoir retrouvé du rythme en coupe de France Irvin Cardona , aligné lundi et prêt à enchaîner

, aligné lundi et prêt à enchaîner Zuriko Davitashvili et Ben Old, de retour de trêve internationale dès demain

“Boakye, N’Guessan et Cardona sont des options. Davitashvili et Ben Old seront de retour en séance demain.”

Une attaque recomposée, hétérogène, mais qui pourrait surprendre.

Un match déjà sous tension pour l’ASSE

Saint-Étienne devra donc s’adapter, se montrer solide et créatif malgré les absences.

Nancy, de son côté, arrive avec l’ambition de frapper un coup.

Les Verts savent qu’ils n’ont aucun droit à l’erreur, surtout dans un contexte où chaque point compte pour rester dans le haut de tableau.

Horneland, lui, affiche sa confiance malgré tout. Il l’a dit : les solutions existent, même si elles n’étaient pas celles imaginées en début de semaine.