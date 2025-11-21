ASSE : un taulier d’Horneland a poussé un gros coup de gueule

En conférence de presse avant de recevoir Nancy, Mickaël Nadé a pointé du doigt la défense stéphanoise, qui prend trop de buts.

Avant d’affronter Nancy, Mickaël Nadé ne met pas de gants. Pilier du onze stéphanois, il pose un constat sans détour sur la défense de l’ASSE et ses propres performances. Droit au but, entre agacement et ambition, il assume les faiblesses et affiche clairement son état d’esprit avant un rendez-vous déjà capital.

« C’est vrai qu’en tant que défenseur, prendre autant de buts, pardonnez-moi l’expression mais ça me fait un peu chier » En effet, l’ASSE est une des pires défenses de Ligue 2, avec 21 buts encaissés depuis le début de saison.

Un pilier de la défense sous pression

Avec 14 matchs de Ligue 2 disputés cette saison, Nadé est l’un des hommes de confiance d’Eirik Horneland cette saison. Sa régularité sur le terrain force le respect, mais l’expose aussi en première ligne face aux critiques.

Le joueur ne se cache pas : la solidité défensive n’est pas au rendez-vous. Cette honnêteté traduit une volonté d’élever les standards, alors que l’ASSE laisse filer trop de buts au goût de son patron de l’axe.

S’adapter sans cesse, un défi collectif

Les blessures et rotations imposent à Nadé de composer avec de nouveaux partenaires pratiquement chaque semaine. Tantôt accompagné par Lamba, parfois Bernauer ou Pedro, la défense doit retrouver de la continuité.

Le défenseur central insiste sur la nécessité de développer des automatismes malgré ces changements. Il rappelle : « Nous avons des lacunes identifiées. Le coach a parlé des ballons dans notre dos, on travaille dessus. Après nous avons un jeu porté vers l’avant donc on laisse obligatoirement des espaces et avec l’intensité d’un match de football, parfois c’est un peu difficile de compenser. On essaye de s’adapter pour progresser, mais, c’est nouveau pour moi, je n’avais jamais joué dans ce système et dans une équipe qui domine de la sorte. On ne fait pas toujours bien les choses mais j’essaye de gommer les erreurs pour faire progresser notre défense. En tant que joueur tu dois constamment réfléchir et tu dois t’adapter à chaque système, ce n’est vraiment pas un problème, malgré quelques difficultés depuis le début de saison ».

Un système de jeu exigeant pour les défenseurs

L’ASSE avance avec un jeu porté vers l’attaque. Conséquence directe : des espaces à couvrir et une gestion du danger qui réclament vigilance et sang-froid. Nadé n’élude pas les axes de progrès, notamment sur « les ballons dans le dos » ou la réactivité face aux transitions adverses.

La nouveauté du système ne l’exonère pas de responsabilités. Il souligne qu’il n’avait jusque-là jamais évolué dans une équipe si dominante sur le terrain, ce qui l’oblige à apprendre, à ajuster, à se remettre en question à chaque instant.

L’autocritique et l’ambition d’avancer

Mickaël Nadé ne fuit pas la réalité, ni la frustration. Pour lui, « c’est normal que nous prenions des buts mais là c’est beaucoup trop. On doit être plus concentrés et travailler pour gommer cela le plus vite possible ».

Son discours résonne comme un appel à la mobilisation collective, alors que le groupe prépare la réception de Nancy. Corriger les failles, capitaliser sur les responsabilités accrues et montrer le vrai visage stéphanois : voilà la mission de l’arrière-garde verte pour rester en course dans ce championnat où chaque point compte.

Propos rapportés par EVECT.