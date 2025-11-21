RC Lens : Pierre Sage prêt à un gros coup de bluff face à Strasbourg ?
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

ASSE : un taulier d’Horneland a poussé un gros coup de gueule

ASSE : un taulier d’Horneland a poussé un gros coup de gueule
William Tertrin
21 novembre 2025

En conférence de presse avant de recevoir Nancy, Mickaël Nadé a pointé du doigt la défense stéphanoise, qui prend trop de buts.

Avant d’affronter Nancy, Mickaël Nadé ne met pas de gants. Pilier du onze stéphanois, il pose un constat sans détour sur la défense de l’ASSE et ses propres performances. Droit au but, entre agacement et ambition, il assume les faiblesses et affiche clairement son état d’esprit avant un rendez-vous déjà capital.

« C’est vrai qu’en tant que défenseur, prendre autant de buts, pardonnez-moi l’expression mais ça me fait un peu chier » En effet, l’ASSE est une des pires défenses de Ligue 2, avec 21 buts encaissés depuis le début de saison.

Un pilier de la défense sous pression

Avec 14 matchs de Ligue 2 disputés cette saison, Nadé est l’un des hommes de confiance d’Eirik Horneland cette saison. Sa régularité sur le terrain force le respect, mais l’expose aussi en première ligne face aux critiques.

Le joueur ne se cache pas : la solidité défensive n’est pas au rendez-vous. Cette honnêteté traduit une volonté d’élever les standards, alors que l’ASSE laisse filer trop de buts au goût de son patron de l’axe.

S’adapter sans cesse, un défi collectif

Les blessures et rotations imposent à Nadé de composer avec de nouveaux partenaires pratiquement chaque semaine. Tantôt accompagné par Lamba, parfois Bernauer ou Pedro, la défense doit retrouver de la continuité.

Le défenseur central insiste sur la nécessité de développer des automatismes malgré ces changements. Il rappelle : « Nous avons des lacunes identifiées. Le coach a parlé des ballons dans notre dos, on travaille dessus. Après nous avons un jeu porté vers l’avant donc on laisse obligatoirement des espaces et avec l’intensité d’un match de football, parfois c’est un peu difficile de compenser. On essaye de s’adapter pour progresser, mais, c’est nouveau pour moi, je n’avais jamais joué dans ce système et dans une équipe qui domine de la sorte. On ne fait pas toujours bien les choses mais j’essaye de gommer les erreurs pour faire progresser notre défense. En tant que joueur tu dois constamment réfléchir et tu dois t’adapter à chaque système, ce n’est vraiment pas un problème, malgré quelques difficultés depuis le début de saison ».

Un système de jeu exigeant pour les défenseurs

L’ASSE avance avec un jeu porté vers l’attaque. Conséquence directe : des espaces à couvrir et une gestion du danger qui réclament vigilance et sang-froid. Nadé n’élude pas les axes de progrès, notamment sur « les ballons dans le dos » ou la réactivité face aux transitions adverses.

La nouveauté du système ne l’exonère pas de responsabilités. Il souligne qu’il n’avait jusque-là jamais évolué dans une équipe si dominante sur le terrain, ce qui l’oblige à apprendre, à ajuster, à se remettre en question à chaque instant.

L’autocritique et l’ambition d’avancer

Mickaël Nadé ne fuit pas la réalité, ni la frustration. Pour lui, « c’est normal que nous prenions des buts mais là c’est beaucoup trop. On doit être plus concentrés et travailler pour gommer cela le plus vite possible ».

Son discours résonne comme un appel à la mobilisation collective, alors que le groupe prépare la réception de Nancy. Corriger les failles, capitaliser sur les responsabilités accrues et montrer le vrai visage stéphanois : voilà la mission de l’arrière-garde verte pour rester en course dans ce championnat où chaque point compte.

Propos rapportés par EVECT.

ASSELigue 2
#DÉCLARATIONS

Les plus lus

L'entraîneur du RC Lens, Pierre Sage, lors du derby contre Lille.
Ligue 1...

RC Lens : Pierre Sage prêt à un gros coup de bluff face à Strasbourg ?

Par William Tertrin
ASSE : un taulier d’Horneland a poussé un gros coup de gueule
ASSE...

ASSE : un taulier d’Horneland a poussé un gros coup de gueule

Par William Tertrin
Luis Campos (PSG)
Mercato...

PSG Mercato : Luis Campos a flashé sur un attaquant qui coûte une petite fortune

Par William Tertrin
Roberto De Zerbi
Ligue 1...

OM : une annonce est tombée pour le futur d’un joueur de De Zerbi

Par William Tertrin
Eirik Horneland (ASSE)
ASSE...

ASSE : Boakye ou N’Guessan face à Nancy ? Horneland a l’air d’avoir fait son choix !

Par William Tertrin
Real Madrid : la phrase fatale de Benzema qui a tout changé pour l’équipe de France
Equipe de France...

Real Madrid : la phrase fatale de Benzema qui a tout changé pour l’équipe de France

Par William Tertrin
PSG : d’énormes nouvelles tombent pour Luis Enrique et son groupe !
Ligue 1...

PSG : d’énormes nouvelles tombent pour Luis Enrique et son groupe !

Par William Tertrin
PSG : un titre totalement inattendu pour Di Maria
International...

PSG : un titre totalement inattendu pour Di Maria

Par William Tertrin
L'entraîneur du RC Lens, Pierre Sage, avant le match contre Metz.
Ligue 1...

RC Lens : les Sang et Or destinés à jouer l’Europe ? La réponse va tomber très bientôt !

Par William Tertrin
Michaël Gerlinger et Matthieu Louis-Jean, les dirigeants de l'OL
Mercato...

OL : Endrick, Tolisso, Fofana… les dirigeants lyonnais ouvrent le mercato !

Par William Tertrin
Real Madrid Mercato : Florentino Pérez a rétropédalé pour ce dossier très chaud
Mercato...

Real Madrid Mercato : Florentino Pérez a rétropédalé pour ce dossier très chaud

Par William Tertrin
Roberto De Zerbi (OM)
Ligue 1...

OM : De Zerbi a calmé tout le monde à sa façon, et c’était brutal !

Par William Tertrin
Eirik Horneland (ASSE)
ASSE...

ASSE : un petit lot de consolation après les blessures de Stassin et Duffus

Par William Tertrin
L’équipe de France prend Dembélé et Benzema pour dézinguer le PSG
Equipe de France...

L’équipe de France prend Dembélé et Benzema pour dézinguer le PSG

Par William Tertrin
Real Madrid : la polémique autour de Kylian Mbappé rebondit… au Stade Rennais
Equipe de France...

Real Madrid : la polémique autour de Kylian Mbappé rebondit… au Stade Rennais

Par William Tertrin
FC Nantes : une nouvelle plutôt rassurante est tombée en vue du maintien
FC Nantes...

FC Nantes : une nouvelle plutôt rassurante est tombée en vue du maintien

Par William Tertrin
Habib Beye répondant aux questions de Ligue1+ avant le match PFC-Rennes.
Ligue 1...

Stade Rennais : en plus de Pogba, deux grosses craintes pour Beye face à Monaco

Par William Tertrin
Michaël Gerlinger et Michele Kang, la nouvelle direction de l'OL.
Mercato...

OL Mercato : un transfert XXL à prévoir cet hiver en plus de l’arrivée d’Endrick ?

Par William Tertrin
RC Lens : Thauvin à l’abri d’un nouveau coup de mou ? Sage a un plan bien précis
Ligue 1...

RC Lens : Thauvin à l’abri d’un nouveau coup de mou ? Sage a un plan bien précis

Par William Tertrin
Stade Rennais – PSG : Mahdi Camara meilleur que João Neves ? Le débat relancé…
PSG...

Stade Rennais – PSG : Mahdi Camara meilleur que João Neves ? Le débat relancé…

Par Louis Chrestian
Revue de presse : Franck Haise dans la tourmente à Nice, La Juventus fonce sur Bouaddi !
AS Monaco...

Revue de presse : Franck Haise dans la tourmente à Nice, La Juventus fonce sur Bouaddi !

Par Louis Chrestian
Antoine Griezmann (Atlético de Madrid)
Mercato...

Mercato : Griezmann serait-il la meilleure option de l’OM en janvier ?

Par Bastien Aubert
L'entraîneur du FC Nantes, Luis Castro.
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : la priorité hivernale est connue 

Par Bastien Aubert
ASSE : Des absents majeurs pour le match contre Nancy !
ASSE...

ASSE : Des absents majeurs pour le match contre Nancy !

Par Louis Chrestian

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)
Ligue 1...

Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet