ASSE : Mickaël Nadé évoque son été compliqué et son nouveau rôle dans le vestiaire

En conférence de presse avant le match à Clermont, Mickaël Nadé a évoqué ses sensations mais aussi son rôle au sein du vestiaire de l’ASSE.

Évoqué comme potentiel partant lors de ce mercato estival, Mickaël Nadé est finalement resté à l’ASSE et a même marqué contre Grenoble juste avant la trêve. Présent en conférence de presse avant le match de Clermont, le défenseur central stéphanois a dressé un bilan personnel et collectif, insistant sur son rôle croissant au sein du groupe.

« L’été a été compliqué »

« Je me sens de mieux en mieux. Le premier match face à Laval a été difficile, il m’a coûté. J’ai eu à cœur de prendre ma revanche et je pense avoir bien répondu depuis », confie le joueur formé à Saint-Étienne. Un retour progressif après un été perturbé : « L’été a été compliqué, j’ai été blessé et j’ai eu un peu mal de revenir. »

À 26 ans, Nadé se voit désormais comme un cadre dans le vestiaire. « Je commence à être un joueur expérimenté, c’est maintenant à moi d’accompagner les plus jeunes et d’avoir un rôle dans le vestiaire. Je l’endosse bien. » Une responsabilité partagée avec d’autres piliers du groupe : « On se doit d’accompagner les nouveaux, les plus jeunes… C’est ce qu’on fait tous bien, moi comme Aïmen (Moueffek), Gautier (Larsonneur) ou Florian (Tardieu). »

Une association prometteuse avec Chico Lamba

Alors que l’ASSE doit composer avec des absents au milieu, Nadé reste confiant. « On a un effectif étoffé. Certains peuvent être blessés, il faut faire avec. De toute façon, on travaille tous ensemble au quotidien donc ça n’impacte pas nos repères. » Il met aussi en avant sa complicité avec son nouveau partenaire de charnière, Chico Lamba : « Je commence à bien prendre mes habitudes avec Chico. C’est un bon défenseur qui va monter en puissance. C’est un joueur plus à l’aise à la relance, je lui laisse cette responsabilité, je m’occupe plus de la couverture. »

Pour Nadé, les Verts doivent encore franchir un cap : « On doit rester concentrés, on sait qu’on aura souvent la balle mais on doit aussi finir nos actions. » Avec un effectif qu’il juge solide, le défenseur affiche son ambition : « On a un très bon effectif, c’est une bonne chose pour nous. Le match contre Clermont arrive, on va essayer d’aller gagner là-bas. On sait que la réception de Sainté est attendue et qu’en L2, aucun match n’est facile. »

Propos rapportés par le site officiel de l’ASSE.