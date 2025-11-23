Real Madrid : Florentino Pérez prépare un coup à 1 milliard d’euros !
Stade Rennais – AS Monaco : Paul Pogba touché par l’accueil du Roazhon

Laurent Hess
23 novembre 2025

Pour son grand retour à la compétition, Paul Pogba a apprécié l’accueil des supporters du Stade Rennais hier soir.

Paul Pogba a renoué avec la compétition hier soir. Un retour après 811 jours d’absence, gâché par la lourde défaite de l’AS Monaco sur la pelouse du Stade Rennais (1-4). Mais en 10 minutes, le champion du monde 2018 a eu le temps de montrer qu’il avait encore du ballon, une technique impeccable et une vraie faim de compétition. «Il y avait énormément d’émotions, a-t-il confié après la rencontre. J’étais content, mais il y a un peu de tristesse avec le résultat. C’était une étape à franchir. Je l’ai fait et je suis content pour ça».

Pogba a remercié les supporters du Stade Rennais

Pogba a apprécié ses sensations mais aussi l’ovation du Roazhon. « Je me sens bien, les sensations étaient bonnes, j’ai tenté d’apporter une bonne énergie, de prendre du plaisir. Il me faut encore du temps pour être fit et jouer 90 minutes mais ça va venir avec le temps. Et l’accueil, franchement, je ne m’attendais pas à ça, ça m’a vraiment touché de voir ce public se lever et applaudir, je ne l’imaginais vraiment pas. Un grand merci à tous les fans qui étaient là et qui m’ont supporté, c’était vraiment touchant.»

AS MonacoLigue 1Stade Rennais
#A la une#DÉCLARATIONS

